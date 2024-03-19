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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки

Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки

19 марта 2024, 09:13
Фото: Pxhere
Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки
В России, в том числе Ростовской области, могут отказать в рефинансировании ипотеки, если были просрочки по платежам, сообщает Newia.

Рефинансирование может помочь сэкономить деньги, особенно если процентные ставки в банках уменьшились. Люди получают кредит под более низкую ставку, чтобы полностью погасить старый займ и платить меньше процентов. Это особенно выгодно, если разница в процентных ставках составляет 1,5% и более.

Newia пишет, что, если у человека возникли трудности с выплатами, то рефинансирование кредита может помочь избежать просрочек за счет увеличения его срока.

Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове
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Для возможности рефинансирования ипотеки важно, чтобы не было длительных просрочек, превышающих 30-60 дней. Банки обычно анализируют историю просрочек за последние 6-12 месяцев и кредитную историю за 3-5 лет. Иначе можно получить отказ.

Ранее размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Процентные ставки#Рефинансирование ипотеки
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