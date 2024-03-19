Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Рефинансирование может помочь сэкономить деньги, особенно если процентные ставки в банках уменьшились. Люди получают кредит под более низкую ставку, чтобы полностью погасить старый займ и платить меньше процентов. Это особенно выгодно, если разница в процентных ставках составляет 1,5% и более.
Newia пишет, что, если у человека возникли трудности с выплатами, то рефинансирование кредита может помочь избежать просрочек за счет увеличения его срока.
Для возможности рефинансирования ипотеки важно, чтобы не было длительных просрочек, превышающих 30-60 дней. Банки обычно анализируют историю просрочек за последние 6-12 месяцев и кредитную историю за 3-5 лет. Иначе можно получить отказ.
Ранее размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове.