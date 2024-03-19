Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки

Рефинансирование может помочь сэкономить деньги, особенно если процентные ставки в банках уменьшились. Люди получают кредит под более низкую ставку, чтобы полностью погасить старый займ и платить меньше процентов. Это особенно выгодно, если разница в процентных ставках составляет 1,5% и более.