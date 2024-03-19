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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Ростовская область вошла в число лидеров по производству кед в России

Ростовская область стала одним из лидеров по производству кед в России

19 марта 2024, 13:45
Фото: rawpixel.com/freepik
Ростовская область вошла в число лидеров по производству кед в России
В Ростовской области выпустили около 4,8 миллиона пар обуви за 2023 год, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, прошло два года с момента, как часть популярных зарубежных брендов по производству одежды и обуви покинули российский рынок и ростовские магазины, однако это дало импульс донскому бизнесу, заинтересованному в том, чтобы занять освободившуюся нишу.

Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что за прошлый год донские предприятия выпустили на рынок 4,8 миллиона пар обуви. Согласно данным системы «Честный знак», выпуском обуви на Дону занимаются 78 фабрик, которые выпускают как детскую, так и взрослую обувь для мужчин, женщин, спортсменов и других категорий потребителей.

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По данным издания, опередить Ростовскую область удалось только Краснодарскому краю, где за прошлый год увеличили объемы производства с 10 до 13,5 миллиона пар обуви.

Ранее физиолог Созыкин рассказал, как правильно выбрать обувь, чтобы сохранить здоровье стоп.

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