Ростовская область стала одним из лидеров по производству кед в России

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Напомним, прошло два года с момента, как часть популярных зарубежных брендов по производству одежды и обуви покинули российский рынок и ростовские магазины, однако это дало импульс донскому бизнесу, заинтересованному в том, чтобы занять освободившуюся нишу.
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что за прошлый год донские предприятия выпустили на рынок 4,8 миллиона пар обуви. Согласно данным системы «Честный знак», выпуском обуви на Дону занимаются 78 фабрик, которые выпускают как детскую, так и взрослую обувь для мужчин, женщин, спортсменов и других категорий потребителей.
По данным издания, опередить Ростовскую область удалось только Краснодарскому краю, где за прошлый год увеличили объемы производства с 10 до 13,5 миллиона пар обуви.
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