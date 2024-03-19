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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Донских школьников научат трудиться и защищать Родину

Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину

19 марта 2024, 15:59
Фото: 1MI
Донских школьников научат трудиться и защищать Родину

В школах Ростовской области введут новые предметы с 1 сентября

В Ростовской области в учебную программу школ добавят два новых предмета, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Донские власти объявили, что с 1 сентября в школах Ростовской области планируют ввести в программу сразу два новых предмета. Так детей собираются учить «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду (технологии)».

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Перед этим власти планируют проверить готовность учебных учреждений к новациям, для этого придется изучить оснащенность учебных классов, а также учебно-методическое и кадровое обеспечение школ.

Ранее в Ростовской области обсудили перспективы создания «школ отцовства» и проведения уроков семьеведения для донских школьников.

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