Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Донские власти объявили, что с 1 сентября в школах Ростовской области планируют ввести в программу сразу два новых предмета. Так детей собираются учить «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду (технологии)».
Перед этим власти планируют проверить готовность учебных учреждений к новациям, для этого придется изучить оснащенность учебных классов, а также учебно-методическое и кадровое обеспечение школ.
Ранее в Ростовской области обсудили перспективы создания «школ отцовства» и проведения уроков семьеведения для донских школьников.