СК проверит информацию о падении трубы на детей в Аксае

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Они рассказали, что дети качались на качелях, и в этот момент по неизвестной причине отломалась конструкция. Автор утверждает, что труба упала на несовершеннолетних, из-за чего один ребенок получил серьезные травмы и его доставили в больницу.
Теперь в региональном УСКР сообщили, что следователи проверяют размещенную информацию о травмированном ребенке.
«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в публикации.
Кроме того, о проверочным мероприятиях заявили в прокуратуре. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства.
Ранее глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области.