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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

СК проверит информацию о падении трубы на детей в Аксае

СК проверит информацию о падении трубы на детей в Аксае

19 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
СК проверит информацию о падении трубы на детей в Аксае
В Аксае Ростовской области оторвалась от качелей труба и упала на детей, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что дети качались на качелях, и в этот момент по неизвестной причине отломалась конструкция. Автор утверждает, что труба упала на несовершеннолетних, из-за чего один ребенок получил серьезные травмы и его доставили в больницу.

Теперь в региональном УСКР сообщили, что следователи проверяют размещенную информацию о травмированном ребенке.

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«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в публикации.

Кроме того, о проверочным мероприятиях заявили в прокуратуре. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства.

Ранее глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Труба#Проверка#СК#Происшествия
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