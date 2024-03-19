Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Он рассказал «Интерфаксу», что граждане, которых призовут на срочную службу, не отправятся на СВО. По его словам, численные параметры призыва не поменяются.
Добавим, что и во время прошлых призывов срочников не задействовали для решения задач СВО.
Призыв в армию в России проходит дважды в год, в том числе весенний в период с 1 апреля по 15 июля. Возраст для призыва в армию варьируется от 18 до 27 лет, а срок службы составляет один год. Однако, начиная с 2024 года, возраст для призыва будет увеличен до 30 лет.
Напомним, что в ходе осеннего призыва в Ростовской области набрали примерно четыре тысячи человек. Этот процесс начался еще 1 октября и проходил в соответствии с установленным планом.