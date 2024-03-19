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Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО

Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО

19 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI
Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО
В России срочников, в том числе из Ростовской области, не будут отправлять в зону спецоперации, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал «Интерфаксу», что граждане, которых призовут на срочную службу, не отправятся на СВО. По его словам, численные параметры призыва не поменяются.

Добавим, что и во время прошлых призывов срочников не задействовали для решения задач СВО.

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Призыв в армию в России проходит дважды в год, в том числе весенний в период с 1 апреля по 15 июля. Возраст для призыва в армию варьируется от 18 до 27 лет, а срок службы составляет один год. Однако, начиная с 2024 года, возраст для призыва будет увеличен до 30 лет.

Напомним, что в ходе осеннего призыва в Ростовской области набрали примерно четыре тысячи человек. Этот процесс начался еще 1 октября и проходил в соответствии с установленным планом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Призыв#Армия#Срочная служба
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