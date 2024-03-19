Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО

Призыв в армию в России проходит дважды в год, в том числе весенний в период с 1 апреля по 15 июля. Возраст для призыва в армию варьируется от 18 до 27 лет, а срок службы составляет один год. Однако, начиная с 2024 года, возраст для призыва будет увеличен до 30 лет.