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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Эколог разъяснил, почему «Час Земли» в Ростове не приведет к ожидаемым результатам

«Такой пиар-ход»: эколог рассказал, как акция «Час Земли» влияет на экологию Ростова

19 марта 2024, 09:19
Фото: Pxhere
Эколог разъяснил, почему «Час Земли» в Ростове не приведет к ожидаемым результатам

Эксперт Зайчиков рассказал, как акция «Час Земли» скажется на экологии в Ростове

Проведение в Ростовской области акции «Час Земли» вызывает больше вопросов, чем ожидаемой пользы, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Будет ли «Час Земли» в Ростове в 2024 году

Напомним, что «Час Земли» — это ежегодное международное мероприятие, которое проводится в последнюю субботу марта. Соответственно, в этом году акция выпадает на 30 марта.

Однако в 2023 году в Ростовской области не стали проводить «Час Земли». Состоится ли акция в этом году пока остается под вопросом. На момент подготовки статьи местные власти затруднились подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Почему экологи опасаются блэкаута

Целью проведения «Часа Земли» является привлечение внимания общественности к проблемам экологии. Суть акции заключается в том, чтобы на один час везде отключить электричество — в домах, на уличных объектах, на предприятиях.

Однако многие эксперты не уверены, что час отказа от электричества позволит улучшить экологию в Ростовской области. И даже совсем наоборот.

«Если говорить о воздействии электроприборов на окружающую среду — оно минимальное и опосредованное. Что выиграет атмосфера от того, что выключат свет? Да практически ничего», — уверен эколог Андрей Зайчиков.

«Что выиграет атмосфера от того, что выключат свет? Да практически ничего», — уверен эколог Андрей Зайчиков.«Что выиграет атмосфера от того, что выключат свет? Да практически ничего», — уверен эколог Андрей Зайчиков.
«Что выиграет атмосфера от того, что выключат свет? Да практически ничего», — уверен эколог Андрей Зайчиков.
Фото: 1MI

Однако, по словам эксперта, производство по выработке электроэнергии тепловыми станциями имеет побочный эффект для электроэнергетики.

«Когда вырабатывается определенное количество электроэнергии, идет расчет на то, что она пойдет потребителям. А если много людей откажутся от электричества хотя бы на час, мы столкнемся с тем, что электроэнергию запустили на передающие мощности, а ее не потребили. Зато из-за перегрева основных средств излишнее тепло уйдет в атмосферу. А это очень вредно. Более того, может произойти перегрузка мощностей и наступить блэкаут», — делится мнением собеседник.

Да и остановить работу производств на крупных предприятиях на целый час ради снижения выбросов в атмосферу, по словам эксперта, практически невозможно.

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Пиар-ход или забота об экологии

Эколог делится подозрениями, что акция «Час Земли», вероятно, задумывалась как часть большой программы в рамках уменьшения углеродного следа и выбросов в атмосферу.

«Это больше пиар-ход и медийное манипулирование, которое придумали на Западе для комплексного освещения проблем экологии. Думаю, что появление „Часа Земли“ может быть связано с переделом промышленности, в том числе и на мировом уровне», — говорит собеседник.

Эколог делится подозрениями, что акция «Час Земли», вероятно, задумывалась как часть большой программы в рамках уменьшения углеродного следа и выбросов в атмосферу.Эколог делится подозрениями, что акция «Час Земли», вероятно, задумывалась как часть большой программы в рамках уменьшения углеродного следа и выбросов в атмосферу.
Эколог делится подозрениями, что акция «Час Земли», вероятно, задумывалась как часть большой программы в рамках уменьшения углеродного следа и выбросов в атмосферу.
Фото: Pxhere
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Удар по экологии

В качестве примера эксперт приводит страны Европы, где наблюдается перегиб в сторону «зеленой» энергетики. Там стали отказываться от угля, газа и от атомной энергии, переходя на альтернативные источники. Мало того, что в итоге вышло удорожание электроэнергии. Так еще и альтернативные источники оказались крайне нестабильными в работе.

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«Более того, лопасти ветряков изготовлены из материалов, которые не подлежат переработке. Их нельзя утилизировать, можно только складировать. Серьезная проблема возникла и с батареями электромобилей — их тоже до сих пор не перерабатывают», — рассказывает Зайчиков.

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То же самое, по словам собеседника, касается сегодня и споров о том, что лучше для экологии — бумажные пакеты или полиэтиленовые.

То же самое, по словам собеседника, касается сегодня и споров о том, что лучше для экологии — бумажные пакеты или полиэтиленовые.То же самое, по словам собеседника, касается сегодня и споров о том, что лучше для экологии — бумажные пакеты или полиэтиленовые.
То же самое, по словам собеседника, касается сегодня и споров о том, что лучше для экологии — бумажные пакеты или полиэтиленовые.
Фото: Pxhere

«Да, полиэтилен дольше разлагается в природе. Но на производство бумажных пакетов требуется значительно больше воды, электроэнергии и деревьев. Вот и получается, что проще людям донести, что нельзя разбрасывать полиэтилен», — констатирует эколог.

Спикер предупреждает, что любой переход ко всему новому должен происходить постепенно и органично, с разумным сочетанием разных направлений. Категорически недопустимо кардинально отказываться от одного и переходить на другое.

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Реальная польза экологии

Сегодня многие в Ростовской области озадачены вопросами экологии. Одни сортируют мусор, другие экономят электричество. Но есть и те, кто вовсе не переживает, а устраивает в рощах несанкционированные свалки.

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Поэтому, по словам эксперта, проведение акции «Час Земли» теоретически может заставить ростовчан задуматься об экологии. Но не более того.

Собеседник напоминает, что для заботы об окружающей среде есть иные акции, похожие на «Час Земли». Они приносят реальную пользу. В частности, эксперт называет всемирный день без автомобиля, который проходит в сентябре.

«И здесь по крайней мере ясна польза для экологии — снижение выбросов выхлопных газов в атмосферу», — резюмирует эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как во всемирный день без автомобиля пробки парализовали движение в Ростове.

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