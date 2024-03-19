«Такой пиар-ход»: эколог рассказал, как акция «Час Земли» влияет на экологию Ростова

«Когда вырабатывается определенное количество электроэнергии, идет расчет на то, что она пойдет потребителям. А если много людей откажутся от электричества хотя бы на час, мы столкнемся с тем, что электроэнергию запустили на передающие мощности, а ее не потребили. Зато из-за перегрева основных средств излишнее тепло уйдет в атмосферу. А это очень вредно. Более того, может произойти перегрузка мощностей и наступить блэкаут», — делится мнением собеседник.