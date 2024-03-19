«Ткнул в мобильном — и оказался в космосе»: как защитить смартфон от утечки данных

«Таким образом, банк „привязывает“ к себе с одной стороны своих потребителей, а с другой — магазины. Например, пришел человек в ресторан, а по его карте в этом ресторане не предусмотрен кэшбэк. Ему как бы намекают, что нужно пойти в другой ресторан. Точно также для получения кэшбэка придется пойти и в „другой“ магазин, и заправляться на конкретной заправке. Таким образом идет формирование потребительского спроса», — рассказывает профессор.