«Ткнул в мобильном — и оказался в космосе»: как защитить смартфон от утечки данных

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Буквально 20 лет назад о таком сложно было и мечтать. Однако теперь на первое место выходят правила цифровой безопасности. Чего стоит опасаться ростовчанам и как защитить себя от новых видов цифрового мошенничества — выяснил корреспондент RostovGazeta.
В конце февраля подписан закон, позволяющий ростовчанам самостоятельно устанавливать запрет на взятие кредита. Правда, из-за необходимых технических настроек, вступит в силу он в марте 2025 года. Цель нового закона заключается не в том, чтобы оградить граждан от безудержных трат кредитных средств — закон призван защитить людей от мошенников.
Житель Ростова Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, как пару лет назад у него с пластиковой карты внезапно исчезла вся накопленная сумма. Обращение в банк показало, что деньги были списаны по решению суда в счет оплаты его кредита. Только вот кредит он никогда не оформлял.
«Оказалось, что пока я отвлекся на работе, мой паспорт кто-то сфотографировал. По этой фотографии в микрофинансовой организации взяли кредит на мое имя. Для подтверждения кредита указали чужой номер телефона. По этому номеру и сейчас отвечает на звонок какая-то женщина. Но она, понятное дело, ничего не знает», — отмечает ростовчанин.
За два года к сумме займа — четыре тысячи рублей — набежали проценты. МФО обратилась в суд, который постановил списать с карты должника требуемую сумму.
«Деньги с моей карты ушли автоматически. Буквально в одночасье я лишился всех средств», — говорит Иван.
Обращение в полицию, по его словам, не помогло — слишком много времени прошло с момента оформления мошенником займа.
«Теперь свой паспорт я никогда не оставляю без присмотра. Этот случай меня быстро научил», — подчеркивает Иван.
Многие не знают, но оформить самозапрет на оформление кредита в банке в целях защиты от мошенничества можно и сегодня. Только для этого (до вступления в силу нового закона) придется подавать заявления в каждый банк отдельно. Однако самозапрет на оформление займа в микрофинансовых организациях пока не установлен.
«Новый закон, который вступит в силу с марта 2025 года, как раз-таки призван исправить этот пробел», — отмечает юрист Антон Габович.
Еще одним моментом для переживания ростовчан становится возможность взлома мошенниками личного кабинета на сайте «Госуслуг». Ведь именно там хранится вся информация о человеке.
В частности не так давно у одного из экспертов RostovGazeta взломали личный кабинет на «Госуслугах». Опасаясь заключения мошеннических сделок или потери жилья, житель Ростова был вынужден поехать в Росреестр — для подачи заявления.
«Я написал, что запрещаю без своего личного присутствия онлайн проводить любые сделки с недвижимостью. Запрещаю открывать и закрывать фирмы от моего имени и многое другое», — разъясняет спикер, возмущаясь новыми киберугрозами, с которыми сталкиваются ростовчане.
Специалист IT-сферы, не пожелавший публиковать свое имя, разъясняет, что в смартфонах предусмотрены возможности для пресечения незаконных атак. Такие же возможности есть у браузеров и операционных систем компьютеров.
Поэтому взломать личный кабинет пользователя на «Госуслугах», по его словам, можно лишь в том случае, если человек, сам того не подозревая, приложит к этому максимум усилий.
«Для того, чтобы защитить личный кабинет на „Госуслугах“, достаточно не скачивать файлы с сомнительным расширением и не переходить по неизвестным ссылкам. Даже в том случае, если ссылку прислал близкий друг, который просит проголосовать на конкурсе или обещает денежные сертификаты и подарки», — уверен IT-специалист.
Жители Дона уже привыкли к удобным новациям, которые внедрены в практику покупок в магазинах. Практически у каждого сегодня есть пластиковые карты с уникальным QR-кодом, привязанным к номеру мобильного. Одни карты дают скидки на определенные товары, другие являются накопительными.
Многие ростовчане с подозрениями относятся к данным нововведениям и отвергают их. Люди уверены, что таким образом происходит сбор персональных данных. При оформлении карты нередко требуется сообщить фамилию и имя, дату рождения, а также номер телефона. Очевидно, что таким образом можно отслеживать все покупки человека.
Профессор ЮФУ, доктор экономических наук Олег Свиридов подчеркивает, что с помощью пластиковых карт у потребителя попросту формируют лояльность к определенному магазину.
«Во-первых, каждый магазин заинтересован в максимальном сохранении своих покупателей. Во-вторых, таким образом ведется анализ покупательной способности. Смотрят, кто и что приобрел, какой товар пользуется спросом, а какой нет. От этого, конечно же, зависит снабжение магазина», — разъясняет Олег Свиридов.
В обиходе большинства горожан давно прижился и кэшбэк — возврат части потраченных денег на банковскую карту. Однако некоторые горожане до сих пор с опаской относятся к данной услуге.
Экономист отмечает, что программа кэшбэка у каждого банка существует своя. По словам собеседника, полностью кэшбэк никогда не дают — всегда есть ограничения.
«Таким образом, банк „привязывает“ к себе с одной стороны своих потребителей, а с другой — магазины. Например, пришел человек в ресторан, а по его карте в этом ресторане не предусмотрен кэшбэк. Ему как бы намекают, что нужно пойти в другой ресторан. Точно также для получения кэшбэка придется пойти и в „другой“ магазин, и заправляться на конкретной заправке. Таким образом идет формирование потребительского спроса», — рассказывает профессор.
Цифровизация активно входит в жизнь ростовчан, кардинально меняя практически все сферы деятельности. Доходит до того, что при онлайн знакомствах, люди все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта.
Однако растут и возможности, как для хищения средств, так и для потери денег, если человек случайно нажмет что-то не то на экране смартфона. Известная ироничная фраза «тыкнул в мобильном — и оказался в космосе» уже не кажется через чур сюрреалистичной.
Правозащитник Александр Хуруджи подчеркивает, что взрослые люди обязательно должны объяснять своим детям и пожилым родителям необходимость соблюдения цифровой гигиены. Тем более, что делать это не сложно.
Прежде всего для защиты мобильного нужны замысловатые пароли. Их, чтобы не забыть самому, лучше записывать в отдельный блокнот.
«Пароли не должны быть привязаны к памятным датам и тем установочным данным, которые легко узнать на странице пользователя в соцсетях, поскольку, подбирая пароль, мошенники чаще всего руководствуются подсказками из соцсетей», — отмечает Александр Хуруджи.
Не менее важным, по словам эксперта, являются правила общения по телефону. Учитывая, что искусственный интеллект развивается семимильными шагами, мошенники уже сегодня на основе информации из открытых источников могут генерировать всевозможные аудио, фото и видео файлы. Отличить их простому обывателю очень сложно.
«Об этом постоянно предупреждают СМИ, и все равно находятся новые и новые пострадавшие от мошенников. Надо понимать, что всегда есть возможность уточнить полученную информацию. Как минимум, перезвонив по официальному номеру из открытых источников. Никогда не следует звонящему с незнакомого номера сообщать что-либо о себе, о своем месте жительства», — говорит правозащитник.
Примерно раз в месяц эксперт рекомендует проводить аудит телефона. Например, на предмет выявления случайных подписок, от которых пора отказаться.
Спикер добавляет, что к личным перепискам, к фотографиям и документам, хранящихся в мобильном, тоже следует относиться максимально серьезно.
«Есть множество вариантов, как защитить информацию на смартфоне. Например, установив дополнительный пароль. Нужно соблюдать максимальную аккуратность со своими гаджетами и помнить, что вопросы цифровой безопасности полностью находятся в наших руках», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как телефонные мошенники обманывают ростовчан.