Тренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью Уткина

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Напомним, что комментатор скончался на 53-м году жизни. Карпин рассказал, что они общались и дружили.
«Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий», — заявил тренер.
Он добавил, что может сказать про Уткина только хорошее. По его словам, с ним всегда было интересно.
По информации СМИ, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Но официальной информации не поступало.
Ранее тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.