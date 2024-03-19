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Тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что шокирован из-за смерти Уткина

Тренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью Уткина

19 марта 2024, 18:34
Фото: 1MI

Тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что шокирован из-за смерти Уткина

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в шоке из-за смерти комментатора Василия Уткина, пишет «Матч ТВ».

Напомним, что комментатор скончался на 53-м году жизни. Карпин рассказал, что они общались и дружили.

«Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий», — заявил тренер.

Тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков
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Он добавил, что может сказать про Уткина только хорошее. По его словам, с ним всегда было интересно.

По информации СМИ, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Но официальной информации не поступало.

Ранее тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тренер#Карпин#Происшествия#Василий Уткин#Комментатор
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