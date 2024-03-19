У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
67-летняя женщина обратилась в городскую больницу с жалобами на слабость после перенесенного COVID-19. В анализах у пациентки обнаружили снижение гемоглобина, а во время УЗИ — изменения во всех внутренних органах.
Врачи обратили внимание, что женщине неоднократно рекомендовали пройти маммографию, однако она это требование игнорировала.
Это в конечном итоге привело к госпитализации в отделение гематологии, где пациентке провели пункцию костного мозга.
«Анализ показал, что все ростки кроветворения угнетены. Эта патология характерна для метастазов карциномы молочной железы в костный мозг», — пишут в Минздраве.
Теперь женщина наблюдается у онколога по поводу злокачественного новообразования молочной железы.
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