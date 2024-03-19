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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса

У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса

19 марта 2024, 10:17
Фото: flickr.com/xx by 2.0/calliope
У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса
Жительница Ростовской области игнорировала направление на исследование маммографии, пропустив образование рака, рассказали в региональном Минздраве.

67-летняя женщина обратилась в городскую больницу с жалобами на слабость после перенесенного COVID-19. В анализах у пациентки обнаружили снижение гемоглобина, а во время УЗИ — изменения во всех внутренних органах.

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Врачи обратили внимание, что женщине неоднократно рекомендовали пройти маммографию, однако она это требование игнорировала.

Это в конечном итоге привело к госпитализации в отделение гематологии, где пациентке провели пункцию костного мозга.

«Анализ показал, что все ростки кроветворения угнетены. Эта патология характерна для метастазов карциномы молочной железы в костный мозг», — пишут в Минздраве.

Теперь женщина наблюдается у онколога по поводу злокачественного новообразования молочной железы.

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