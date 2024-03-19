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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Новосибирске похоронили бойца СВО из Батайска, оставившего послание перед гибелью

В Новосибирске похоронили бойца СВО из Батайска, оставившего послание перед гибелью

19 марта 2024, 09:13
Фото: Минобороны РФ
В Новосибирске похоронили бойца СВО из Батайска, оставившего послание перед гибелью

Оставившего письмо на кирпиче бойца Романа Рудакова из Батайска похоронили

В Новосибирске состоялись похороны бойца СВО Романа Рудакова из Батайска, который погиб в зоне СВО, сообщает газета «Молот».

Напомним, что на всю страну прогремела история с предсмертной просьбой Рудакова. Военнослужащий написал на кирпиче просьбу помочь его семье, а также указал свое имя. Рудаков погиб в боях под Марьинкой.

Теперь издание узнало, что бойца похоронили в Новосибирске. А его семье оказали необходимую помощь.

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«В Москву на лечение направили младшего брата бойца. Семья не жила богато и нуждалась в улучшении жилищных условий, за счет Минобороны для нее купили квартиру в Новосибирске», — сказано в сообщении.

Добавим, что официальной информации о похоронах не поступало, она уточняется.

Ранее сообщалось, что камень с посланием установят в воинской части.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Похороны#Боец СВО#Новосибирск
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