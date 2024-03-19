В Новосибирске похоронили бойца СВО из Батайска, оставившего послание перед гибелью

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Напомним, что на всю страну прогремела история с предсмертной просьбой Рудакова. Военнослужащий написал на кирпиче просьбу помочь его семье, а также указал свое имя. Рудаков погиб в боях под Марьинкой.
Теперь издание узнало, что бойца похоронили в Новосибирске. А его семье оказали необходимую помощь.
«В Москву на лечение направили младшего брата бойца. Семья не жила богато и нуждалась в улучшении жилищных условий, за счет Минобороны для нее купили квартиру в Новосибирске», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о похоронах не поступало, она уточняется.
Ранее сообщалось, что камень с посланием установят в воинской части.