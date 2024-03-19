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В РЭО рассказали, как инвесторы сферы ТКО могут сократить расходы более чем вдвое

В РЭО рассказали, как инвесторы сферы ТКО могут сократить расходы более чем вдвое

19 марта 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney
Инвесторы сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут задействовать в работе меры поддержки Российского экологического оператора (РЭО). Таким образом можно более чем вдвое сэкономить на стоимости финансирования в условиях высокой ключевой ставки.

По информации, предоставленной заместителем генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергеем Королевым в ходе выступления на форуме Wasma 2024, для тех, кто инвестирует в создание новых объектов по обработке и утилизации ТКО, действует льготная ставка.

Эксперт заявил, что сейчас очень значимой проблемой стал рост ключевой ставки и отсутствие признаков ее снижения в ближайшее время. Большая часть концессионных соглашений были подписаны сторонами с учетом той льготной ставки, которую может предоставить РЭО. Это приблизительно 6,5–6,6% годовых в условиях ключевой ставки в 16%. Такая ставка, несмотря на колебания ключевой, по годам почти не изменяется, демонстрируя стабильность. А это именно то, что необходимо инвесторам, сообщает 56orb.ru.

С целью финансовой поддержки проектов в отрасли ТКО РЭО предоставляет инвесторам льготные займы из средств от выпуска собственных облигаций. Следует учесть, что объемы финансирования могут достигать 95% от стоимости проекта. Субсидирование купонной ставки по облигациям — 90% от ключевой ставки регулятора в рамках правительственного постановления № 906.

С 19 по 21 марта в московском ЦВК «Экспоцентр» проходит 20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma.

19 марта была проведена сессия РЭО «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ).

ППК «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года в соответствии с указом президента России. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Российской Федерации. Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население в соответствии с положениями национального проекта «Экология». Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и сокращение на 50% количества ТКО, направляемых на захоронение. Достижение данных показателей возможно исключительно в условиях построения экономики замкнутого цикла.

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