В РЭО рассказали, как инвесторы сферы ТКО могут сократить расходы более чем вдвое

Эксперт заявил, что сейчас очень значимой проблемой стал рост ключевой ставки и отсутствие признаков ее снижения в ближайшее время. Большая часть концессионных соглашений были подписаны сторонами с учетом той льготной ставки, которую может предоставить РЭО. Это приблизительно 6,5–6,6% годовых в условиях ключевой ставки в 16%. Такая ставка, несмотря на колебания ключевой, по годам почти не изменяется, демонстрируя стабильность. А это именно то, что необходимо инвесторам, сообщает 56orb.ru.