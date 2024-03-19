В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Напомним, накануне 18 марта в Ростове начали распространяться фотографии с территорий старого автовокзала на проспекте Шолохова, где работала дорожная техника. По словам очевидцев, машины расчищали территорию перед вокзалом, уведомлений о целях проведения работ и информационных щитов рядом не было, а потому жители Ростова-на-Дону предположили, что землю расчищают под строительство ТЦ.
Однако уже на следующий день гендиректор автовокзала Софья Резниченко объявила, что по адресу проспект Шолохова, 126 ведутся работы по благоустройству и озеленению привокзальной площади. По словам представителей компании, ООО «Ростдонавтовокзал вложил собственные средства в работы по улучшению территории привокзальной площади.
Также компания призвала СМИ не распространять информацию о строительстве ТЦ или других объектов, поскольку это не соответствует действительности.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как будет работать Пригородный автовокзал Ростова после строительства нового областного автовокзала.