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В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала

В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала

19 марта 2024, 16:30
Фото: Автовокзал им. М. А. Шолохова
В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала
В Ростове заявили, что не собираются строить торгово-развлекательный центр на месте старого автовокзала, об этом сообщили в пресс-службе автовокзала имени М. А. Шолохова.

Напомним, накануне 18 марта в Ростове начали распространяться фотографии с территорий старого автовокзала на проспекте Шолохова, где работала дорожная техника. По словам очевидцев, машины расчищали территорию перед вокзалом, уведомлений о целях проведения работ и информационных щитов рядом не было, а потому жители Ростова-на-Дону предположили, что землю расчищают под строительство ТЦ.

Однако уже на следующий день гендиректор автовокзала Софья Резниченко объявила, что по адресу проспект Шолохова, 126 ведутся работы по благоустройству и озеленению привокзальной площади. По словам представителей компании, ООО «Ростдонавтовокзал вложил собственные средства в работы по улучшению территории привокзальной площади.

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Также компания призвала СМИ не распространять информацию о строительстве ТЦ или других объектов, поскольку это не соответствует действительности.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как будет работать Пригородный автовокзал Ростова после строительства нового областного автовокзала.

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