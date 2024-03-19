В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала

Напомним, накануне 18 марта в Ростове начали распространяться фотографии с территорий старого автовокзала на проспекте Шолохова, где работала дорожная техника. По словам очевидцев, машины расчищали территорию перед вокзалом, уведомлений о целях проведения работ и информационных щитов рядом не было, а потому жители Ростова-на-Дону предположили, что землю расчищают под строительство ТЦ.