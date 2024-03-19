В Ростове скончался глава ростовской мореходки Сергей Правдюк

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Правдюк посвятил морскому училищу в Ростове более 20 лет. Он возглавил учебное заведение в 2006 году. Усилиями Сергея Анатольевича оно реформировалось в Институт водного транспорта имени «Седова».
В 2015 году Правдюк возглавлял Морской колледж — структурное подразделение «Седовки».
Сергей Анатольевич умер 16 марта в Ростове на 64-м году жизни. Что стало причиной его кончины не уточняется.
«Светлая память о нём не угаснет в сердцах тех, кто его знал», — написали коллеги Правдюка.
Вчера стало известно, что композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове.