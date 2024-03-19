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В Ростове скончался глава ростовской мореходки Сергей Правдюк

В Ростове скончался глава ростовской мореходки Сергей Правдюк

19 марта 2024, 06:40
Фото: ИВТ им. Г. Я. Седова
В Ростове скончался глава ростовской мореходки Сергей Правдюк
На 64-м году жизни в Ростове умер глава Института водного транспорта имени Седова Сергей Правдюк, сообщается на сайте учебного заведения.

Правдюк посвятил морскому училищу в Ростове более 20 лет. Он возглавил учебное заведение в 2006 году. Усилиями Сергея Анатольевича оно реформировалось в Институт водного транспорта имени «Седова».

В 2015 году Правдюк возглавлял Морской колледж — структурное подразделение «Седовки».

Сергей Анатольевич умер 16 марта в Ростове на 64-м году жизни. Что стало причиной его кончины не уточняется.

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«Светлая память о нём не угаснет в сердцах тех, кто его знал», — написали коллеги Правдюка.

Вчера стало известно, что композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове.

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