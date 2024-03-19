rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей

В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей

19 марта 2024, 14:46
Фото: УФСБ по Ростовской области
В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей
В Ростовской области вынесли приговор членам банды обнальщиков, которые провели нелегальные финансовые операции на 700 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Во вторник, 19 марта, на основании материалов донского УФСБ вынесли приговор семерым членам ОПГ, зарабатывающей на незаконных банковских операциях.

Силовики установили, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец выступали посредниками для незаконных банковских операций и помогали обналичить денежные средства. В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.

Мошенник из Подмосковья обманул знакомую, попросив её вложить деньги в бизнес
Узнать подробнее
В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.
В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.
Фото: УФСБ по Ростовской области

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников ОПГ виновными в незаконном создании юридического лица и незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом денег. В зависимости от степени вовлеченности в преступную деятельность их приговорили к сроку от 1,5 до шести лет колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляции.

Ранее ФСБ задержали пособника украинской разведки.

Читайте также:
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублейЖитель Ростовской области 21 раз обналичил маткапиталВ Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Приговор#Суд#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#18+#Преступная группа#УФСБ#Незаконные банковские операции#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители рассекают на кредитных авто и страдают от плохой воды
Сегодня, 17:54
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров
Сегодня, 17:03
В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала
Сегодня, 16:30
Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину
Сегодня, 15:59
Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты
Сегодня, 15:17
«Хозяева положения»: эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы
Сегодня, 15:16
"