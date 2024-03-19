В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:48
Во вторник, 19 марта, на основании материалов донского УФСБ вынесли приговор семерым членам ОПГ, зарабатывающей на незаконных банковских операциях.
Силовики установили, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец выступали посредниками для незаконных банковских операций и помогали обналичить денежные средства. В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников ОПГ виновными в незаконном создании юридического лица и незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом денег. В зависимости от степени вовлеченности в преступную деятельность их приговорили к сроку от 1,5 до шести лет колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляции.
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