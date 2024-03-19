В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей

Силовики установили, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец выступали посредниками для незаконных банковских операций и помогали обналичить денежные средства. В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.