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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров

В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров

19 марта 2024, 17:03
Фото: 1MI
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров

В Ростовской области пытаются продать пруд с рыбами и утками за 20 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу зарыбленный пруд за 20 миллионов рублей, сведения о земельном участке появились на портале объявлений.

В понедельник, 18 марта, в Пролетарском районе Ростовской области объявили о продаже прудового хозяйства площадью 50 гектаров. По словам продавца, участок и все, что на нем, находится в собственности. Лот является действующим прудовым хозяйством, сам пруд зарыблен и подходит для разведения раков. Продавец утверждает, что все фото из объявления реальные.

Фото: Авито

Согласно описанию объекта, за водоемом и его инфраструктурой ведется постоянное видеонаблюдение, а площадь водной глади пруда составляет 35 гектаров. Пруд проточный, его максимальная глубина составляет 2,5 метра, а длина — пять километров.

«Четыре гидросооружения в собственности. Отличное место для бизнеса, рыбалки, охоты и ловли рака. Есть возможность разведения КРС, овец и птицы», — рассказал продавец, добавив, что на территории хозяйства есть дом для круглогодичного проживания. Для охраны пруда используют катер Neman с подвесным мотором Yamaha и автомобиль Niva Chevrolet. Стоимость лота составляет 20 миллионов рублей, однако реальному покупателю дают возможность поторговаться.

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Ранее в Ростове на продажу выставили еще один пруд стоимостью 12 миллионов рублей.

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