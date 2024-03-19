В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров

В понедельник, 18 марта, в Пролетарском районе Ростовской области объявили о продаже прудового хозяйства площадью 50 гектаров. По словам продавца, участок и все, что на нем, находится в собственности. Лот является действующим прудовым хозяйством, сам пруд зарыблен и подходит для разведения раков. Продавец утверждает, что все фото из объявления реальные.