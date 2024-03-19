В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В понедельник, 18 марта, в Пролетарском районе Ростовской области объявили о продаже прудового хозяйства площадью 50 гектаров. По словам продавца, участок и все, что на нем, находится в собственности. Лот является действующим прудовым хозяйством, сам пруд зарыблен и подходит для разведения раков. Продавец утверждает, что все фото из объявления реальные.
Согласно описанию объекта, за водоемом и его инфраструктурой ведется постоянное видеонаблюдение, а площадь водной глади пруда составляет 35 гектаров. Пруд проточный, его максимальная глубина составляет 2,5 метра, а длина — пять километров.
«Четыре гидросооружения в собственности. Отличное место для бизнеса, рыбалки, охоты и ловли рака. Есть возможность разведения КРС, овец и птицы», — рассказал продавец, добавив, что на территории хозяйства есть дом для круглогодичного проживания. Для охраны пруда используют катер Neman с подвесным мотором Yamaha и автомобиль Niva Chevrolet. Стоимость лота составляет 20 миллионов рублей, однако реальному покупателю дают возможность поторговаться.