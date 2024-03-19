В Ростовской области стала доступна онлайн-оплата заказов на сайте «Здравсити»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Однако, когда дело касается покупки аптечных препаратов, мы все еще привыкли идти в аптеку, стоять в очереди и расспрашивать о наличии лекарств у фармацевта.
Но с появлением новой услуги это может измениться. Теперь жители региона могут моментально оплачивать заказы на «Здравсити» и получать их в партнерских аптеках или с курьерской доставкой без лишних хлопот и ожидания. Ростовская область присоединилась к числу 59 регионов, где маркетплейс реализовал эту возможность.
— Несмотря на развитость сервиса оплаты банковскими картами, для специализированных фармацевтических онлайн-платформ, сотрудничающих с различными аптечными сетями, этот функционал был труднореализуем. Нет единого программного обеспечения, которое бы связывало все партнерские пункты выдачи, как это сделано на классических крупных маркетплейсах. На текущий момент на рынке отсутствуют подобные комплексные решения для аптечного ритейла. «Здравсити» стал первым, кто смог реализовать возможность онлайн-оплаты сразу для 59 регионов страны, — рассказал генеральный директор ООО «Здравсити» Борис Попов.
В Ростовской области работает 52 партнерские аптеки, в которых можно забрать лекарства, оплаченные на сайте «Здравсити» онлайн. Это аптечные точки «Ригла», «Будь Здоров!» и «Здравсити Аптека». Кроме того, на сайте и в мобильном приложении маркетплейса можно сразу оплатить заказы с курьерской доставкой.
Таким образом, больше не нужно заботиться о наличии при себе денег при получении заказа, будь то по возвращении с работы или после прогулки. Можно оформить и оплатить заказ на лекарства для родителей или близких, даже если они находятся в другом городе или отдаленном населенном пункте. Получатель должен только прийти в ближайшую аптеку или дождаться курьера дома, все платежные формальности уже будут совершены онлайн.