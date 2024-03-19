В Ростовской области стала доступна онлайн-оплата заказов на сайте «Здравсити»

Таким образом, больше не нужно заботиться о наличии при себе денег при получении заказа, будь то по возвращении с работы или после прогулки. Можно оформить и оплатить заказ на лекарства для родителей или близких, даже если они находятся в другом городе или отдаленном населенном пункте. Получатель должен только прийти в ближайшую аптеку или дождаться курьера дома, все платежные формальности уже будут совершены онлайн.