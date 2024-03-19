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Власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой

Власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой

19 марта 2024, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой
Департамент по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика для ремонта Большой Садовой улицы, сообщается на сайте государственных закупок.

Подрядчика для оказания услуги выберут в начале апреля. Власти готовы заключить контракт на сумму в 67 миллионов рублей. Обновлять будут участок улицы от проспекта Сиверса до Буденновского, а также отрезок от Кировского до Театрального.

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Указывается, что столь большую сумму выделит не только бюджет города, но и области. Также в документах прописано, что заказчик в лице департамента предоставит подрядчику сметный расчет по ремонту, а также «иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту». От исполнителя работ в свою очередь требуют обеспечить их безопасность и уборку мусора.

Ранее сообщалось, что в Ростове на уборку всех пешеходных переходов города потратят 35 миллионов рублей.

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