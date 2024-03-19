Власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой

Указывается, что столь большую сумму выделит не только бюджет города, но и области. Также в документах прописано, что заказчик в лице департамента предоставит подрядчику сметный расчет по ремонту, а также «иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту». От исполнителя работ в свою очередь требуют обеспечить их безопасность и уборку мусора.