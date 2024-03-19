Власти Ростовской области хотят деньгами привлечь на работу больше казаков

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По подсчетам властей, казачьих дружин остро не хватает в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах. Как правило, такие дружины выступают как поддержка патрульно-постовых нарядов.
Чтобы активнее привлекать казаков в дружины, власти решили заняться и «материальным стимулированием». Также для них создадут меры социальной поддержки. Конкретные инициативы и суммы в документе не прописываются. Добавляет лишь, что финансы понадобятся и на материально-техническое обеспечение казаков в вопросах защиты правопорядка.
Ранее Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области.