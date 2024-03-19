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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Власти Ростовской области хотят деньгами привлечь на работу больше казаков

Власти Ростовской области хотят деньгами привлечь на работу больше казаков

19 марта 2024, 10:52
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области хотят деньгами привлечь на работу больше казаков
В правительстве Ростовской области надеются увеличить количество казачьих дружин, следует из отчета на сайте органа власти.

По подсчетам властей, казачьих дружин остро не хватает в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах. Как правило, такие дружины выступают как поддержка патрульно-постовых нарядов.

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Чтобы активнее привлекать казаков в дружины, власти решили заняться и «материальным стимулированием». Также для них создадут меры социальной поддержки. Конкретные инициативы и суммы в документе не прописываются. Добавляет лишь, что финансы понадобятся и на материально-техническое обеспечение казаков в вопросах защиты правопорядка.

Ранее Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донские казаки#Правительство Ростовской области
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