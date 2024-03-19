Вместо фонтана на площали Ленина начали возводить магазин

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По информации «Коммерсанта», владельцем участка является предприниматель Зухра Бугрова, она получила разрешение на реализацию проекта с 2022 года. Тогда суд прекратил производству по делу, так как противники застройки отозвали иск.
Изначально на площади находился фонтан, но его убрали в нулевые года. После здесь пытались построить 22-этажный дом, из-за чего разразился скандал, так как многие были против.
Но в 2018 году строительство запретили, а далее участок выкупила Зухра Бугрова. Теперь на этой территории должен появиться двухэтажный магазин.
Ранее стало известно, что на территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого».