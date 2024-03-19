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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Площадь Ленина в Ростове-на-Дону застроят магазином

Вместо фонтана на площали Ленина начали возводить магазин

19 марта 2024, 14:15
Фото: NolitaRu/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Площадь Ленина в Ростове-на-Дону застроят магазином
В Ростове-на-Дону на территории площади Ленина началось строительство магазина, сообщают СМИ.

По информации «Коммерсанта», владельцем участка является предприниматель Зухра Бугрова, она получила разрешение на реализацию проекта с 2022 года. Тогда суд прекратил производству по делу, так как противники застройки отозвали иск.

Изначально на площади находился фонтан, но его убрали в нулевые года. После здесь пытались построить 22-этажный дом, из-за чего разразился скандал, так как многие были против.

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Но в 2018 году строительство запретили, а далее участок выкупила Зухра Бугрова. Теперь на этой территории должен появиться двухэтажный магазин.

Ранее стало известно, что на территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#МАГАЗИН#Площадь Ленина
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