Второй муниципальный приют для животных построят в Ростове

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В области есть проблема нехватки приютов для животных. В регионе доступны 12 подобных учреждений, одно из которых муниципальное в донской столице, а 11 — частные. В общей сложности они рассчитаны на прием примерно 2 тысяч животных.
«РБК Ростов» со ссылкой на Орлова пишет, что из-за ограниченного бюджетного финансирования и недостаточных площадей приютов не всегда удается обеспечить размещение всех животных, особенно тех, которые нуждаются в пожизненном уходе. Сейчас в учреждениях на пожизненном содержании числятся 1074 особи.
По его утверждению, в 2023 году в пределах области было обнаружено около 7,9 тысячи бездомных животных. Тем не менее, эти цифры не учитывают животных в нескольких территориях, таких как Азов, Батайск, Гуково, где мониторинга не было.
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