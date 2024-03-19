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Власти заявили о нехватке приютов для животных в Ростовской области

Второй муниципальный приют для животных построят в Ростове

19 марта 2024, 12:37
Фото: Pxhere
Власти заявили о нехватке приютов для животных в Ростовской области

Приют на 2 тысячи животных построят в Ростовской области

В Ростовской области могут возвести второй муниципальный приют на две тысячи животных, сообщил первый замглавы МинЖКХ региона Сергей Орлов.

В области есть проблема нехватки приютов для животных. В регионе доступны 12 подобных учреждений, одно из которых муниципальное в донской столице, а 11 — частные. В общей сложности они рассчитаны на прием примерно 2 тысяч животных.

«РБК Ростов» со ссылкой на Орлова пишет, что из-за ограниченного бюджетного финансирования и недостаточных площадей приютов не всегда удается обеспечить размещение всех животных, особенно тех, которые нуждаются в пожизненном уходе. Сейчас в учреждениях на пожизненном содержании числятся 1074 особи.

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По его утверждению, в 2023 году в пределах области было обнаружено около 7,9 тысячи бездомных животных. Тем не менее, эти цифры не учитывают животных в нескольких территориях, таких как Азов, Батайск, Гуково, где мониторинга не было.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бездомные животные#Приюты для животных#Финансирование#Муниципальные приюты
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