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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Юрист Габович пояснил, откажутся ли от бумажных кассовых чеков в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, почему в Ростове откажутся от бумажных кассовых чеков

19 марта 2024, 09:06
Фото: pxhere.com
Юрист Габович пояснил, откажутся ли от бумажных кассовых чеков в Ростовской области
Электронный кассовый чек вместо бумажного в Ростовской области продавец может выдать покупателю по его согласию, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

По информации в СМИ, в правительстве начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков.

«Совсем без кассовых чеков нельзя — они считаются подтверждением покупки. Однако по согласию покупателя, сегодня продавец может выдать электронный чек вместо бумажного», — разъясняет Антон Габович.

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Юрист добавляет, что в его практике уже встречается подтверждение расчетов в электронном виде. По словам эксперта, с точки зрения законодательства, и бумажные и электронные чеки имеют одинаковую юридическую силу.

«Если у ростовчанина нет возможности получить чеки в электронном виде, то он будет получать их в печатном», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с бумажными рецептами на лекарства после массового ввода электронных.

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