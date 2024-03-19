Юрист Габович рассказал, почему в Ростове откажутся от бумажных кассовых чеков

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По информации в СМИ, в правительстве начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков.
«Совсем без кассовых чеков нельзя — они считаются подтверждением покупки. Однако по согласию покупателя, сегодня продавец может выдать электронный чек вместо бумажного», — разъясняет Антон Габович.
Юрист добавляет, что в его практике уже встречается подтверждение расчетов в электронном виде. По словам эксперта, с точки зрения законодательства, и бумажные и электронные чеки имеют одинаковую юридическую силу.
«Если у ростовчанина нет возможности получить чеки в электронном виде, то он будет получать их в печатном», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с бумажными рецептами на лекарства после массового ввода электронных.