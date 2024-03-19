Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году

По словам представителей Росжелдора, железная дорога, что связывает Крым и Ростов-на-Дону, должна будет приступить к полноценной работе до конца 2024 года. В текущем году планируется завершить еще два этапа строительства железной дороги, предусматривающие прокладку тупиков и развязок для трасс со строительством помещений для дежурных на станциях, а также другие работы.