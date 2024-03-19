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Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году

Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году

19 марта 2024, 18:01
Фото: 1MI
Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году
Железная дорога свяжет Ростов-на-Дону с новыми регионами и Крымом до конца 2024 года, об этом сообщил портал ТАСС.

Во вторник, 19 марта, портал ТАСС со ссылкой на Росжелдор рассказал, что с сентября прошлого года рабочим удалось проложить участок протяженность 63 километра и восстановить 140 километров железнодорожных путей.

По словам представителей Росжелдора, железная дорога, что связывает Крым и Ростов-на-Дону, должна будет приступить к полноценной работе до конца 2024 года. В текущем году планируется завершить еще два этапа строительства железной дороги, предусматривающие прокладку тупиков и развязок для трасс со строительством помещений для дежурных на станциях, а также другие работы.

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Представители Росжелдора добавили, что по железной дороге, ведущей на полуостров Крым, уже начали курсировать грузовые поезда, первый из них запустили 15 марта, пассажирское сообщение станет возможным после нормализации обстановки в субъекте РФ.

Федеральные власти уверены, что запуск железной дороги даст хороший экономический эффект и позволит наладить логистику между соседними регионами, обеспечив жителей Новороссии предметами быта, продуктами и стройматериалами.

Ранее стало известно, как будут выглядеть новые поезда для новой скоростной железнодорожной магистрали в Ростовской области.

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