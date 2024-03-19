Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
Во вторник, 19 марта, портал ТАСС со ссылкой на Росжелдор рассказал, что с сентября прошлого года рабочим удалось проложить участок протяженность 63 километра и восстановить 140 километров железнодорожных путей.
По словам представителей Росжелдора, железная дорога, что связывает Крым и Ростов-на-Дону, должна будет приступить к полноценной работе до конца 2024 года. В текущем году планируется завершить еще два этапа строительства железной дороги, предусматривающие прокладку тупиков и развязок для трасс со строительством помещений для дежурных на станциях, а также другие работы.
Представители Росжелдора добавили, что по железной дороге, ведущей на полуостров Крым, уже начали курсировать грузовые поезда, первый из них запустили 15 марта, пассажирское сообщение станет возможным после нормализации обстановки в субъекте РФ.
Федеральные власти уверены, что запуск железной дороги даст хороший экономический эффект и позволит наладить логистику между соседними регионами, обеспечив жителей Новороссии предметами быта, продуктами и стройматериалами.
Ранее стало известно, как будут выглядеть новые поезда для новой скоростной железнодорожной магистрали в Ростовской области.