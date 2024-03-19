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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Ростовской области количество взятых автокредитов за месяц выросло на треть

Жители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредит

19 марта 2024, 12:41
Фото: Pxhere
В Ростовской области количество взятых автокредитов за месяц выросло на треть
В Ростовской области в феврале количество взятых дончанами автокредитов возросло на 33,2%, об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Во вторник, 19 марта, НБКИ опубликовало статистику автокредитов, одобренных россиянам за февраль 2024 года.

Более трех тысяч кредиторов предоставили данные, согласно которым количество проданных в кредит автомобилей составило в феврале более 104,5 тысячи единиц. По словам экспертов, это самый высокий показатель за последние три года.

В январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей
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В Ростовской области число автокредитов также продолжает расти. Если в январе дончане приобрели в кредит 3185 подержанных или новых автомобилей, то в феврале этот показатель увеличился до 4242 автомобилей. Прирост составил 33,2%, что обеспечило региону шестое место в федеральном рейтинге по динамике количества взятых автокредитов.

Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Республика Татарстан, также Ростовскую область опередил соседний Краснодарский край, где в феврале взяли почти 4,6 тысячи автокредитов (+37,6%).

Ранее стало известно, сколько стоят самые дорогие автомобили в Ростовской области.

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