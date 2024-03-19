Жители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредит

В Ростовской области число автокредитов также продолжает расти. Если в январе дончане приобрели в кредит 3185 подержанных или новых автомобилей, то в феврале этот показатель увеличился до 4242 автомобилей. Прирост составил 33,2%, что обеспечило региону шестое место в федеральном рейтинге по динамике количества взятых автокредитов.