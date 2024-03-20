167 малых населенных пунктов Ростовской области подключены к сети МТС

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Населенные пункты, в которых МТС расширила покрытие сети, расположены в 43 муниципальных районах Ростовской области. Среди них наиболее отдаленные от административного центра, Миллеровский, Верхнедонской, Шолоховский и Боковский районы. В целом, более 48 тысяч жителей малых или отдаленных поселков, а также хуторов получили доступ к голосовой связи, мобильному интернету 4G и сервисам экосистемы МТС.
«Мы постоянно работаем над расширением зоны покрытия нашей связи не только в крупных, но и в малых населенных пунктах, чтобы сельские жители имели равный доступ к цифровым технологиям» — заявил директор филиала ПАО МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.