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167 малых населенных пунктов Ростовской области подключены к сети МТС

167 малых населенных пунктов Ростовской области подключены к сети МТС

20 марта 2024, 06:00
Фото: Pxhere
Цифровая экосистема МТС сообщает, что 167 малых населенных пунктов, среди которых хутора и поселки с населением до 700 человек, впервые получили доступ к интернету и мобильной связи МТС. В самом малом из них — хуторе Плешаков Каменского района проживает чуть более 50 человек.

Населенные пункты, в которых МТС расширила покрытие сети, расположены в 43 муниципальных районах Ростовской области. Среди них наиболее отдаленные от административного центра, Миллеровский, Верхнедонской, Шолоховский и Боковский районы. В целом, более 48 тысяч жителей малых или отдаленных поселков, а также хуторов получили доступ к голосовой связи, мобильному интернету 4G и сервисам экосистемы МТС.

«Мы постоянно работаем над расширением зоны покрытия нашей связи не только в крупных, но и в малых населенных пунктах, чтобы сельские жители имели равный доступ к цифровым технологиям» — заявил директор филиала ПАО МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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