Больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение

Проблема аварийного жилья обострилась в Ростовской области после обрушения признанного аварийным общежития в Ростове на Нариманова, 72/3 в конце января. Дом получил свой статус в 2020 году, однако четыре года его расселением никто не занимался. В результате десятки местных жителей остались без крыши над головой. Вопрос их переселения решается до сих пор.