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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Власти признали, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение

Больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение

20 марта 2024, 12:59
Фото: rostovgazeta.ru
Власти признали, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение

В Ростовской области могут рухнуть 176 многоквартирных домов

176 многоквартирных домов в Ростовской области находятся под угрозой обрушения, заявили на заседании правительства региона.

На заседании выступил министр строительства региона Юрий Сильвестров. Он рассказал о проблеме расселения аварийных домов в Ростовской области. По его словам, 176 домов в регионе имеют угрозу обрушения. Это подтверждено заключениями экспертных организаций.

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Министр заявил, что ведомство может помочь расселить эти дома, если муниципалитеты, где те расположены, оперативно подадут документы и предоставят часть денег на эти цели. Правда, где муниципальные власти найдут эти средства, остается загадкой.

Сильвестров признал, что проживание людей в таком жилье недопустимо, а проблема требует совместных усилий как областных, так и местных властей.

Проблема аварийного жилья обострилась в Ростовской области после обрушения признанного аварийным общежития в Ростове на Нариманова, 72/3 в конце января. Дом получил свой статус в 2020 году, однако четыре года его расселением никто не занимался. В результате десятки местных жителей остались без крыши над головой. Вопрос их переселения решается до сих пор.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова.

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