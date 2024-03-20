Больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
На заседании выступил министр строительства региона Юрий Сильвестров. Он рассказал о проблеме расселения аварийных домов в Ростовской области. По его словам, 176 домов в регионе имеют угрозу обрушения. Это подтверждено заключениями экспертных организаций.
Министр заявил, что ведомство может помочь расселить эти дома, если муниципалитеты, где те расположены, оперативно подадут документы и предоставят часть денег на эти цели. Правда, где муниципальные власти найдут эти средства, остается загадкой.
Сильвестров признал, что проживание людей в таком жилье недопустимо, а проблема требует совместных усилий как областных, так и местных властей.
Проблема аварийного жилья обострилась в Ростовской области после обрушения признанного аварийным общежития в Ростове на Нариманова, 72/3 в конце января. Дом получил свой статус в 2020 году, однако четыре года его расселением никто не занимался. В результате десятки местных жителей остались без крыши над головой. Вопрос их переселения решается до сих пор.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова.