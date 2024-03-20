Дерматолог Шатилова развеяла популярные мифы о целлюлите

Один из распространенных мифов о целлюлите заключается в том, что можно полностью избавиться от «апельсиновой корки». Однако врач-дерматолог утверждает, что это невозможно. Целлюлит может быть естественным состоянием для многих людей, и его необходимо просто бороться с помощью улучшения оттока лимфы и разрушения фиброзных тяжей. Для этого подходят ручной или аппаратный массаж, а также специальный лимфодренажный массаж.