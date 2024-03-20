rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Дерматолог Шатилова развеяла популярные мифы о целлюлите

20 марта 2024, 07:00
Врач-дерматолог Анастасия Шатилова объяснила, что целлюлит — это проблема не только для женщин, но и для мужчин.

Его появление связано с ростом соединительной ткани в подкожно-жировом слое, что вызывает сдавливание лимфатических сосудов. В результате на коже образуются бугорки и вмятины, из-за чего целлюлит еще называют «апельсиновой коркой», пишут «Известия».

Однако существуют два типа целлюлита: косметический и истинный. Косметический целлюлит имеет внешний вид вмятин и бугорков на коже, а истинный целлюлит является воспалительным заболеванием подкожно-жировой клетчатки, вызванным бактериями. У истинного целлюлита кожа может покраснеть, припухнуть и стать болезненной.

Один из распространенных мифов о целлюлите заключается в том, что можно полностью избавиться от «апельсиновой корки». Однако врач-дерматолог утверждает, что это невозможно. Целлюлит может быть естественным состоянием для многих людей, и его необходимо просто бороться с помощью улучшения оттока лимфы и разрушения фиброзных тяжей. Для этого подходят ручной или аппаратный массаж, а также специальный лимфодренажный массаж.

Еще один миф — это то, что кремы и лосьоны могут эффективно бороться с целлюлитом. Врач объясняет, что не существует научных доказательств, подтверждающих это утверждение. Хотя некоторая косметика может временно уменьшить проявления целлюлита, но они работают только на короткое время.

Чтобы улучшить состояние кожи и справиться с целлюлитом, рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, такими как ходьба, бег или плавание. Это поможет улучшить кровообращение, уменьшить отечность и разгладить бугристую кожу. Также полезными будут ручной или аппаратный массаж и специальный лимфодренажный массаж, направленный на улучшение оттока лимфы.

Подпишитесь
«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды
Сегодня, 05:03
Два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:22
Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году
Вчера, 18:01
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров
Вчера, 17:03
Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину
Вчера, 15:59
ГК «Альянс» показала благоустройство внутреннего двора в доме-резиденции «Собрание»
Сегодня, 06:57
"