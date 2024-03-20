Дерматолог Шатилова развеяла популярные мифы о целлюлите

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Его появление связано с ростом соединительной ткани в подкожно-жировом слое, что вызывает сдавливание лимфатических сосудов. В результате на коже образуются бугорки и вмятины, из-за чего целлюлит еще называют «апельсиновой коркой», пишут «Известия».
Однако существуют два типа целлюлита: косметический и истинный. Косметический целлюлит имеет внешний вид вмятин и бугорков на коже, а истинный целлюлит является воспалительным заболеванием подкожно-жировой клетчатки, вызванным бактериями. У истинного целлюлита кожа может покраснеть, припухнуть и стать болезненной.
Один из распространенных мифов о целлюлите заключается в том, что можно полностью избавиться от «апельсиновой корки». Однако врач-дерматолог утверждает, что это невозможно. Целлюлит может быть естественным состоянием для многих людей, и его необходимо просто бороться с помощью улучшения оттока лимфы и разрушения фиброзных тяжей. Для этого подходят ручной или аппаратный массаж, а также специальный лимфодренажный массаж.
Еще один миф — это то, что кремы и лосьоны могут эффективно бороться с целлюлитом. Врач объясняет, что не существует научных доказательств, подтверждающих это утверждение. Хотя некоторая косметика может временно уменьшить проявления целлюлита, но они работают только на короткое время.
Чтобы улучшить состояние кожи и справиться с целлюлитом, рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, такими как ходьба, бег или плавание. Это поможет улучшить кровообращение, уменьшить отечность и разгладить бугристую кожу. Также полезными будут ручной или аппаратный массаж и специальный лимфодренажный массаж, направленный на улучшение оттока лимфы.