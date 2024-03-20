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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

За возвращение пропавшей ростовской спортсменки семья пообещала 5 млн руб

До 5 млн рублей увеличили вознаграждение за возвращение ростовской спортсменки

20 марта 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
За возвращение пропавшей ростовской спортсменки семья пообещала 5 млн руб
Родственники пропавшей в Дагестане после соревнований спортсменки готовы заплатить пять миллионов рублей за ее возвращение, сообщается в Telegram-канале, посвященном поискам девушки.

Информацию о вознаграждении за возвращение 22-летней Анны Цомартовой подтвердила и мама девушки РИА «Новости». Спортсменку, учившуюся в Ростове на юриста, не могут найти больше месяца. Она пропала в Каспийске после неудачных соревнований по тайскому боксу. В расстроенных чувствах она убежала из Дворца спорта. В последний раз ее видели гуляющей у берега Каспийского моря.

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«Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму!» — обещают не теряющие надежду родственники Цомартовой.

Ранее сообщалось, что неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением.

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