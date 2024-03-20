До 5 млн рублей увеличили вознаграждение за возвращение ростовской спортсменки

Информацию о вознаграждении за возвращение 22-летней Анны Цомартовой подтвердила и мама девушки РИА «Новости». Спортсменку, учившуюся в Ростове на юриста, не могут найти больше месяца. Она пропала в Каспийске после неудачных соревнований по тайскому боксу. В расстроенных чувствах она убежала из Дворца спорта. В последний раз ее видели гуляющей у берега Каспийского моря.