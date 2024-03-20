Донские власти подняли вопрос усыпления бродячих животных

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
На днях донские парламентарии обсудили вопросы обращения с бродячими животными в Ростовской области. По словам депутатов, в настоящий момент вопрос обращения с животными, оставшимися без хозяев, остается актуальным уже несколько лет.
Парламентарии обратили внимание, что одной из самых острых проблем остаются меры, которые можно предпринять в отношении животных, проявляющих «немотивированную агрессию».
По словам председателя комитета по аграрной политике региона Вячеслава Василенко, в 2023 году на территории Ростовской области выявили 7,9 тысячи животных, оставшихся без хозяев. Лидером по числу брошенных или изначально бездомных животных стал Волгодонск, где проживают 3,2 тысячи животных без хозяев.
«Лидером по количеству жалоб[прим. редакции — на бездомных животных] стал город Шахты, жители которого обращались за год 1009 раз, — рассказал Вячеслав Василенко.
Его поддержал и замминистр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов, который добавил, что сейчас регулировать численность животных на улицах по федеральному законодательству можно только с помощью отлова, стерилизации, а также пожизненного содержания в приютах.
Однако закон не позволяет регулировать вопрос «немотивированной агрессивности» бездомных животных, а повторно ловить агрессивных собак без владельцев проблематично. Чтобы решить эту проблему, волонтер сообщества помощи бездомным животным «Добрые руки» Алла Моренец предложила внедрить бесплатную стерилизацию бездомных животных.
При этом, согласно данным портала 1Rnd, в ходе заседания участники круглого стола также вспомнили опыт других регионов, который допускает возможность усыпления животных, проявляющих явные признаки агрессии. Пока власти не уверены, нужны ли подобные меры Ростовской области, однако обещали внести предложение о корректировке методики определения агрессивности в отношении безнадзорных животных.
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