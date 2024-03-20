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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону

Два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону

20 марта 2024, 05:22
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону в зоопарке появились на света два питона, говорится в Telegram-канале учреждения.

Эти рептилии регулярно размножаются в зоопарке. Самки королевских питонов являются хорошими мамами, так как они в течение трех месяцев находятся возле яиц. В этот период они не отвлекаются на употребление пищи.

«Змейки не ядовиты и считаются одними из самых небольших представителей питонов. До 1,5 метра в длину», — говорится в публикации.

Отмечается, что в дикой природе они живут в Западной Африке.

В зоопарке Ростова рассказали, почему умерла львица Олесия
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Ранее стало известно, по какой причине скончалась львица Олесия в зоопарке. Она долгий период болела, но вылечить ее не удалось.

До этого в учреждении появился памятник бегемоту Рифу, который прожил более полувека.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Питоны
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