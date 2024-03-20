Два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Эти рептилии регулярно размножаются в зоопарке. Самки королевских питонов являются хорошими мамами, так как они в течение трех месяцев находятся возле яиц. В этот период они не отвлекаются на употребление пищи.
«Змейки не ядовиты и считаются одними из самых небольших представителей питонов. До 1,5 метра в длину», — говорится в публикации.
Отмечается, что в дикой природе они живут в Западной Африке.
Ранее стало известно, по какой причине скончалась львица Олесия в зоопарке. Она долгий период болела, но вылечить ее не удалось.
До этого в учреждении появился памятник бегемоту Рифу, который прожил более полувека.