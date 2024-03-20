Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Обвиняемыми оказались бывший замглавы УФСИН Александр Романов и начальник одного из отделов Иван Шитухин. Преступление было совершено во время выполнения государственного оборонного заказа.
«Он был связан с переработкой 100 тонн семян подсолнечника. Фигуранты распорядились сырьем по своему усмотрению, размер ущерба составил 2,3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Железнодорожный райсуд приговорил обвиняемых к четырем годам заключения условно, также каждого оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Ранее новая схема мошенничества начала распространяться по донскому региону.