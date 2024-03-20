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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону

Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону

20 марта 2024, 13:01
Фото: 1MI
Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону
В Ростовской области огласили приговор бывшим сотрудникам ФСИН за злоупотребление полномочиями, сообщили в региональном УФСБ.

Обвиняемыми оказались бывший замглавы УФСИН Александр Романов и начальник одного из отделов Иван Шитухин. Преступление было совершено во время выполнения государственного оборонного заказа.

«Он был связан с переработкой 100 тонн семян подсолнечника. Фигуранты распорядились сырьем по своему усмотрению, размер ущерба составил 2,3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Железнодорожный райсуд приговорил обвиняемых к четырем годам заключения условно, также каждого оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Ранее новая схема мошенничества начала распространяться по донскому региону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Злоупотребление полномочиями#УФСБ#Происшествия#ФСИН
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