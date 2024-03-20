ГК «Альянс» показала благоустройство внутреннего двора в доме-резиденции «Собрание»

— Беседки и перголы выполнят по индивидуальному проекту, это не просто привычные нам предметы ландшафтного дизайна, они являются арт-объектами. В камерном саду — фонтан, из которого будет расти дерево. Именно на него откроется вид из библиотеки. В центре открытой лестницы, ведущей из паркинга во внутренний двор, высадят платан. У нас уже был похожий опыт в ЖК «Измаильский экоквартал», мы решили продолжить эту линию, — говорит главный архитектор дома-резиденции «Собрание» Ольга Лапшина.