ГК «Альянс» показала благоустройство внутреннего двора в доме-резиденции «Собрание»

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Территорию комплекса поделят на две зоны: тихую и активную. В тихой части — жителей дома встретят прогулочные аллеи, зеленые комнаты, зоны отдыха у фонтана и летняя терраса ресторана. Активная зона по задумке архитекторов разместится в отдалении от окон квартир, чтобы исключить возникновение дискомфорта из-за шума.
— Беседки и перголы выполнят по индивидуальному проекту, это не просто привычные нам предметы ландшафтного дизайна, они являются арт-объектами. В камерном саду — фонтан, из которого будет расти дерево. Именно на него откроется вид из библиотеки. В центре открытой лестницы, ведущей из паркинга во внутренний двор, высадят платан. У нас уже был похожий опыт в ЖК «Измаильский экоквартал», мы решили продолжить эту линию, — говорит главный архитектор дома-резиденции «Собрание» Ольга Лапшина.
365 дней в году собственники смогут наслаждаться зеленым парком на территории комплекса. В камерном саду высадят более 30 видов деревьев, кустарников и цветов. Из вечнозеленых — туя, самшит, сосна, можжевельник. Клен и ирга станут красно-оранжевыми осенью, поддерживая плавный переход оттенков. Цветы в саду — благородные и эффектные, среди которых гортензия, пеларгония, анемона, белоцветник.
— При выборе растений мы опирались на концепцию смешанного озеленения. Растения подобраны таким образом, чтобы пространство менялось в зависимости от сезона. Первые цветы откроют свои лепестки уже в мае, летом парк превратится в цветущий сад, осенью окрасится в красно-золотистые цвета. Зимой жители будут наслаждаться вечнозелеными деревьями — сосной, туей, добавят красок в пейзаж — кусты можжевельника и самшита, — отмечает архитектор студии Obraz27 Юрий Шуринов, который принимал участие в разработке проекта.
Пространство с мягкими креслами и скамьями, где есть USB-зарядки. Расположено недалеко от библиотеки.
Беседки-перголы с вьющимися растениями и спокойными зонами отдыха. Зеленые разноуровневые изгороди создают ощущение уединения и уюта.
Зеленая зона для долгих прогулок в окружении деревьев, кустарников и цветов. Растения подобраны так, чтобы вы любовались красивым пейзажем в любое время года.
Особое пространство, где резиденты получат гастрономические впечатления и безупречное обслуживание, не покидая территорию дома. А также при желании смогут сделать заказ блюд с доставкой в квартиру. Терраса будет доступна только резидентам комплекса.
Workout-пространство для активного образа жизни находится в удалении от двора и окон квартир, что обеспечивает уединенность во время тренировки. Комплексы уличных тренажеров, теннисный стол, велотренажер и боксерская груша — в распоряжении собственников дома-резиденции «Собрание».
На территории будет несколько локаций для детей разного возраста. Игровые комплексы абсолютно безопасны и выполнены из экологических материалов.
Кроме того, архитекторы предусмотрели скамьи с подогревом, велопарковки, качели для отдыха, уличные розетки.
Дом-резиденция «Собрание» огражден по периметру забором, который закрыт плотной живой изгородью. Все пространство рассчитано на создание гармоничной атмосферы, благодаря использованию растений, аллей и цветочных композиций.
Сдача комплекса планируется во втором квартале 2026 года. Получить подробную информацию о доме-резиденции «Собрание» можно в офисе отдела продаж по номеру телефона: 8-863-204-61-89.