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Published Сегодня, 14:28

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Updated Сегодня, 14:37

Губернатор Голубев назвал недостаточными планы по переселению людей на Дону

Глава Ростовской области поручил ускорить расселение аварийных домов

20 марта 2024, 14:28
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев назвал недостаточными планы по переселению людей на Дону

Губернатор Голубев назвал недостаточными планы по переселению людей на Дону

В Ростовской области являются недостаточными запланированные темпы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил губернатор Василий Голубев.

Сейчас в регионе действуют две соответствующие программы, по обеим планируется переселить 2,5 тысячи человек. А всего до 2031 года это должно коснуться свыше девяти тысяч граждан.

«Есть понимание, что запланированные темпы — недостаточны», — заявил глава области.

Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья
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Он рассказал о принятом решении ускорить переселение людей. Теперь до осени будут сформулированы предложения по увеличению объёмов финансирования программы в бюджете на следующую трехлетку.

Голубев заявил, что необходимо выполнить все мероприятия не до 2031, а до 2029 года.

Ранее стало известно, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аварийное жилье#Переселение
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