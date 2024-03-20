Глава Ростовской области поручил ускорить расселение аварийных домов

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Сейчас в регионе действуют две соответствующие программы, по обеим планируется переселить 2,5 тысячи человек. А всего до 2031 года это должно коснуться свыше девяти тысяч граждан.
«Есть понимание, что запланированные темпы — недостаточны», — заявил глава области.
Он рассказал о принятом решении ускорить переселение людей. Теперь до осени будут сформулированы предложения по увеличению объёмов финансирования программы в бюджете на следующую трехлетку.
Голубев заявил, что необходимо выполнить все мероприятия не до 2031, а до 2029 года.
Ранее стало известно, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение.