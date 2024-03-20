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Альтернативную схему движения сделают для М-4 в Ростовской области из-за ремонта

Губернатор предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции

20 марта 2024, 16:41
Фото: rostovgazeta.ru
Альтернативную схему движения сделают для М-4 в Ростовской области из-за ремонта
«Автодор» вместе с властями Ростовской области разработает альтернативную схему движения для трассы М-4 на время ее ремонта, рассказали в региональном правительстве.

Губернатор Василий Голубев предупредил о предстоящем ремонте на федеральной трассе. Глава региона рассказал, что обсуждал с «Автодором» необходимость организовать альтернативные схемы движения на М-4 «Дон». Власти опасаются, что из-за ремонта трасса окажется скованной многокилометровыми пробками.

Ситуацию усугубит предстоящий сезон отпусков. Через М-4 на летние курорты будут ехать сотни тысяч автомобилистов.

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«Возникновение дефектов на М-4 „Дон“ необходимо отслеживать и устранять в кратчайшие сроки. Это федеральная дорога, но все, кто едет по ней, говорят, что они едут по дороге Ростовской области», — заявил Василий Голубев.

Напомним, почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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