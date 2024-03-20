Губернатор предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Губернатор Василий Голубев предупредил о предстоящем ремонте на федеральной трассе. Глава региона рассказал, что обсуждал с «Автодором» необходимость организовать альтернативные схемы движения на М-4 «Дон». Власти опасаются, что из-за ремонта трасса окажется скованной многокилометровыми пробками.
Ситуацию усугубит предстоящий сезон отпусков. Через М-4 на летние курорты будут ехать сотни тысяч автомобилистов.
«Возникновение дефектов на М-4 „Дон“ необходимо отслеживать и устранять в кратчайшие сроки. Это федеральная дорога, но все, кто едет по ней, говорят, что они едут по дороге Ростовской области», — заявил Василий Голубев.
Напомним, почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области.