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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать

Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать

20 марта 2024, 13:04
Фото: azniirkh.vniro.ru
Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать

Медуз в Азовском море могут начать засаливать

Медузы могут оказаться полезным продуктом в ежедневном рационе при правильном приготовлении, рассказали ученые АзНИИРХ.

Ученые рассказали, что из-за повышения солености воды в Азовском море значительно выросла популяция медуз. Из-за этого появились проблемы с рыболовством. Мешают бесчисленные медузы и в местах отдыха туристов.

Взрывной рост популяции медуз зафиксировали в Азовском море
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Чтобы снизить негативное влияние медуз, ученые предложили заняться их промышленным ловом и поставить специальные локальные ограждения.

Также они рассказали, что выловленных медуз можно засаливать с использованием экстрактов дубильных веществ, выделенных из растительного сырья.

«Соленые медузы, полученные по данной технологии, хорошо сочетаются с овощами в составе многокомпонентных блюд/салатов, с различными соусами и заливками», — говорят эксперты АзНИИРХ.

Такой деликатес является здоровой пищей, помогающей снизить потребление калорий. Также медузы — важный источник витаминов и аминокислот.

Ранее медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах.

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