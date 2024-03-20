Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Ученые рассказали, что из-за повышения солености воды в Азовском море значительно выросла популяция медуз. Из-за этого появились проблемы с рыболовством. Мешают бесчисленные медузы и в местах отдыха туристов.
Чтобы снизить негативное влияние медуз, ученые предложили заняться их промышленным ловом и поставить специальные локальные ограждения.
Также они рассказали, что выловленных медуз можно засаливать с использованием экстрактов дубильных веществ, выделенных из растительного сырья.
«Соленые медузы, полученные по данной технологии, хорошо сочетаются с овощами в составе многокомпонентных блюд/салатов, с различными соусами и заливками», — говорят эксперты АзНИИРХ.
Такой деликатес является здоровой пищей, помогающей снизить потребление калорий. Также медузы — важный источник витаминов и аминокислот.
Ранее медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах.