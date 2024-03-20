Колопроктолог Захарова назвала самые распространенные проктологические заболевания

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Самой распространенной патологией, от которой страдают не только пожилые люди, но и беременные женщины, люди с лишним весом и профессиональные спортсмены, является геморрой. Это состояние связано с образованием узлов в области заднего прохода, которые образуются из-за застоя крови в малом тазу вследствие неправильного питания, сидячего образа жизни или интенсивных физических нагрузок во время тренировок. При сильном воспалении геморроидальных узлов боль может нарастать и беспокоить не только днем, но и ночью. В запущенной форме геморроя могут возникать постоянная резкая боль, выпадение узлов из прямой кишки и яркие кровотечения при дефекации или после нее, пишут «Известия».
Еще одним распространенным заболеванием, о котором говорила врач, является проктит — воспаление слизистой оболочки прямой кишки и гнойные процессы в этой области, которое встречается у почти 40% людей с проктологическими проблемами. Главной причиной этого заболевания являются инфекции ЖКТ, вызванные размножением патогенных бактерий в кишечнике, таких как стафилококки, стрептококки и кишечная палочка. Острый проктит характеризуется отечностью слизистой прямой кишки, резкой болью и жжением в заднем проходе, а также повышением температуры тела. Иногда к этим симптомам может добавиться чувство давления в прямой кишке. При хроническом проктите пациенты испытывают постоянные тупые боли, а слизистая оболочка прямой кишки со временем может деформироваться.
Захарова также обратила внимание на серьезное заболевание — образование колоректальных полипов (разрастания слизистой) в прямой кишке. Опасность полипов заключается в том, что они могут развиваться незаметно в течение длительного времени. Только достигнув больших размеров, они становятся видимыми в заднем проходе после дефекации. В остальных случаях их нельзя почувствовать. Самая большая угроза, которую они представляют, заключается в возможности перерождения в злокачественные опухоли. Например, некоторые типы полипов (аденомы) могут перерождаться в рак в 80-100% случаев. Для предотвращения худшего развития заболевания очень важно не пренебрегать регулярными обследованиями, включая колоноскопию, которая считается наилучшим методом для раннего выявления и предотвращения различных патологий в кишечнике.
Эксперт подчеркнула, что при появлении неприятных симптомов, таких как жжение и боль в анальной зоне или внизу живота, а также незначительные кровавые выделения в кале, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Только профессионал может правильно диагностировать болезнь и назначить комплексное лечение. Важно не поддаваться страхам и комплексам — с любой проблемой можно успешно справиться, если своевременно обратиться за помощью к врачу.