Колопроктолог Захарова назвала самые распространенные проктологические заболевания

Самой распространенной патологией, от которой страдают не только пожилые люди, но и беременные женщины, люди с лишним весом и профессиональные спортсмены, является геморрой. Это состояние связано с образованием узлов в области заднего прохода, которые образуются из-за застоя крови в малом тазу вследствие неправильного питания, сидячего образа жизни или интенсивных физических нагрузок во время тренировок. При сильном воспалении геморроидальных узлов боль может нарастать и беспокоить не только днем, но и ночью. В запущенной форме геморроя могут возникать постоянная резкая боль, выпадение узлов из прямой кишки и яркие кровотечения при дефекации или после нее, пишут «Известия».