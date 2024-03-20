Кошачий наполнитель завалил въезд в Ростов, а местные ученые предложили есть медуз

По словам председателя комитета по аграрной политике региона Вячеслава Василенко, в 2023 году на территории Ростовской области выявили 7,9 тысячи животных, оставшихся без хозяев. Контролировать их численность можно лишь с помощью отлова, стерилизации и пожизненного содержания в приютах.