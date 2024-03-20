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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Ростовской области учатся солить медуз и засыпают трассы кошачьим наполнителем

Кошачий наполнитель завалил въезд в Ростов, а местные ученые предложили есть медуз

20 марта 2024, 15:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области учатся солить медуз и засыпают трассы кошачьим наполнителем
Власти подняли вопрос усыпления бездомных собак в Ростове, тем временем ученые предложили есть медуз из Азовского моря, а под Батайском трассу засыпало кошачьим наполнителем.

Трасса, усыпанная наполнителем

Telegram-канал «Батайск город» сообщил о ДТП на трассе между Ростовом и Батайском. Там перевернулась фура, перевозившая кошачий наполнитель. Тот рассыпался по проезжей части, где шел интенсивный траффик.

Водители в чатах предупредили друг друга об опасности, так как из-за наполнителя дорога стала скользкой. Также на трассе некоторое время была пробка.

В Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делились. Пострадал ли водитель фуры в результате ДТП, пока неизвестно.

Въезд в Ростов завалило кошачьим наполнителем
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Медузный рацион

Ученые АзНИИРХМ напомнили о проблеме осолонения Азовского моря из-за глобальных климатических изменений. Последствием этого явления стало распространение в водах этого водоема медуз. Медузная «каша» является большой проблемой для рыболовства и отдыха.

Исследователи предложили заняться промышленным ловом медуз и поставить специальные локальные ограждения от них. Так, можно решить проблему с большим количеством медуз в море.

Медузная «каша» является большой проблемой для рыболовства и отдыха.Медузная «каша» является большой проблемой для рыболовства и отдыха.
Медузная «каша» является большой проблемой для рыболовства и отдыха.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Также ученые рассказали, что медузы могут стать отличным диетическим деликатесом. В АзНИИРХМ разработали способ их засаливания с использованием экстрактов дубильных веществ, выделенных из растительного сырья.

По словам ученых, медузы будут хорошо сочетаться с овощами в составе салатов, также их можно подать с разными соусами и заливками.

Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать
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Судьба бродячих собак

В Заксобрании Ростовской области подняли вопрос возможности усыпления агрессивных животных. Проблема бродячих животных остается дискуссионной уже несколько лет.

По словам председателя комитета по аграрной политике региона Вячеслава Василенко, в 2023 году на территории Ростовской области выявили 7,9 тысячи животных, оставшихся без хозяев. Контролировать их численность можно лишь с помощью отлова, стерилизации и пожизненного содержания в приютах.

Проблема бродячих животных остается дискуссионной уже несколько лет.Проблема бродячих животных остается дискуссионной уже несколько лет.
Проблема бродячих животных остается дискуссионной уже несколько лет.
Фото: 1MI

Однако закон не регулирует вопрос «немотивированной агрессивности» бездомных животных, а повторно ловить агрессивных собак без владельцев проблематично.

Волонтеры предложили решить проблему бесплатной стерилизацией бездомных животных. Власти же вспомнили опыт других регионов, где есть возможность усыпления животных, проявляющих явные признаки агрессии. Однако консенсусного решения по этому вопросу среди сторон нет.

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