Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В среду, 20 марта, синоптики объявили, что на Ростовскую область надвигается магнитная буря. Магнитные возмущения силой три балла начали фиксировать еще около 06.00 мск, уже к 15.00 мск сила бури должна достичь четырех баллов. Магнитная буря не прекратится до 00.00 мск 22 марта, весь следующий день сила бури будет колебаться от трех до четырех баллов.
По словам специалистов, вспышки на Солнца и вызываемые ими магнитные бури могут повлиять на метеочувствительных дончан, которые будут ощущать слабость сонливость, головокружение и общее недомогание с головной болью.
Чтобы избежать негативного влияния магнитной бури, жителям Ростовской области рекомендуют оградить себя от стресса, не употреблять спиртное, отказаться от табака, кофе и жирной пищи, а также больше гулять и обеспечить себе полноценный сон.
Ранее ученый рассказал, как вспышки на Солнце влияют на здоровье дончан.