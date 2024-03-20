Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область

В среду, 20 марта, синоптики объявили, что на Ростовскую область надвигается магнитная буря. Магнитные возмущения силой три балла начали фиксировать еще около 06.00 мск, уже к 15.00 мск сила бури должна достичь четырех баллов. Магнитная буря не прекратится до 00.00 мск 22 марта, весь следующий день сила бури будет колебаться от трех до четырех баллов.