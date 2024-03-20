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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область в ближайшие часы

Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область

20 марта 2024, 06:40
Фото: NASA/cc0/wikimedia.org
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область в ближайшие часы
На Ростовскую область надвигается мощная магнитная буря, непогода продержится над регионом два дня, об этом сообщили синоптики.

В среду, 20 марта, синоптики объявили, что на Ростовскую область надвигается магнитная буря. Магнитные возмущения силой три балла начали фиксировать еще около 06.00 мск, уже к 15.00 мск сила бури должна достичь четырех баллов. Магнитная буря не прекратится до 00.00 мск 22 марта, весь следующий день сила бури будет колебаться от трех до четырех баллов.

Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области
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По словам специалистов, вспышки на Солнца и вызываемые ими магнитные бури могут повлиять на метеочувствительных дончан, которые будут ощущать слабость сонливость, головокружение и общее недомогание с головной болью.

Чтобы избежать негативного влияния магнитной бури, жителям Ростовской области рекомендуют оградить себя от стресса, не употреблять спиртное, отказаться от табака, кофе и жирной пищи, а также больше гулять и обеспечить себе полноценный сон.

Ранее ученый рассказал, как вспышки на Солнце влияют на здоровье дончан.

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