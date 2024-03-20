На пять лет посадили мужчину за взятку главному архитектору Таганрога

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В октябре 2022 года фигурант взял от знакомого 500 тысяч рублей. Эти деньги он должен был отдать архитектору за разрешение ввести в эксплуатацию здание. Хотя у строения были серьезные недостатки.
Посредника задержали сотрудники регионального УФСБ после передачи денег. Тогда возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.
Обвиняемого отправили на пять лет в колонию, а также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.
До этого Ростовский облсуд не стал менять приговор бывшему главному архитектору Таганрога.
Ранее военнослужащего отправили в колонию за взятку в донской столице.