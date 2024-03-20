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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

На пять лет посадили мужчину за взятку главному архитектору Таганрога

На пять лет посадили мужчину за взятку главному архитектору Таганрога

20 марта 2024, 09:52
Фото: pxhere
На пять лет посадили мужчину за взятку главному архитектору Таганрога
В Ростовской области огласили приговор местному жителю за взятку главному архитектору Таганрога, заявили в облпрокуратуре.

В октябре 2022 года фигурант взял от знакомого 500 тысяч рублей. Эти деньги он должен был отдать архитектору за разрешение ввести в эксплуатацию здание. Хотя у строения были серьезные недостатки.

Посредника задержали сотрудники регионального УФСБ после передачи денег. Тогда возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.

Военнослужащего отправили в колонию за взятку в Ростове-на-Дону
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Обвиняемого отправили на пять лет в колонию, а также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.

До этого Ростовский облсуд не стал менять приговор бывшему главному архитектору Таганрога.

Ранее военнослужащего отправили в колонию за взятку в донской столице.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Происшествия#Главный архитектор
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