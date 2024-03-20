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Published Сегодня, 11:29

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В Ростовской области начался суд по делу экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова

Начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф

20 марта 2024, 11:29
Фото: 1MI
В Ростовской области начался суд по делу экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова
В Ростовской области начался судебный процесс по делу бывшего директора ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф, обвиняемой в превышении полномочий, подробностями поделились донские СМИ.

Напомним, в феврале 2023 года в Таганроге прогремела новость о том, что управление «Благоустройства» в Таганроге возглавила чиновница Стелла Руф, которая стала скандально известна после инцидента с аварийной пятиэтажкой в Пролетарском районе Ростова.

По данным портала Donday, именно работа Руф на посту директора районного ЖКХ в течение двух лет стала основанием для возбуждения уголовного дела и обвинений в превышении должностных полномочий. В прошлом месяце дело чиновницы передали в суд, первое заседание должно было состояться 4 марта, однако по неизвестным причинам его перенесли на 3 апреля.

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По предварительной информации, чиновнице может грозить до четырех лет лишения свободы, однако подробности дела пока неизвестны.

Обращаем внимание, информация не получила официального подтверждения, RostovGazeta продолжит следить за ходом дела, чтобы уточнить данные и основания для обвинения.

Напомним, ранее назначение чиновников из Ростова Егора Долматова и Стеллы Руф стало причиной петиции президенту с призывом спасти Таганрог.

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