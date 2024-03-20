Начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф

По данным портала Donday, именно работа Руф на посту директора районного ЖКХ в течение двух лет стала основанием для возбуждения уголовного дела и обвинений в превышении должностных полномочий. В прошлом месяце дело чиновницы передали в суд, первое заседание должно было состояться 4 марта, однако по неизвестным причинам его перенесли на 3 апреля.