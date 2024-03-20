Обесчеловечивать рано: урбанист раскрыл, когда в Ростове запустят беспилотные трамваи

«Мне кажется, нам еще очень далеко до реального „бесчеловечного“ общественного транспорта. Технологии надо обкатать и усовершенствовать, потом снова обкатать. Водители нам будут еще очень нужны, особенно на сложных и опасных участках», — уверен эксперт.