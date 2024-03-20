Обесчеловечивать рано: урбанист раскрыл, когда в Ростове запустят беспилотные трамваи

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Артемий Зайцев рассказывает, что первое время даже в Москве беспилотные трамваи будут ездить с водителями-наблюдателями.
«Мне кажется, нам еще очень далеко до реального „бесчеловечного“ общественного транспорта. Технологии надо обкатать и усовершенствовать, потом снова обкатать. Водители нам будут еще очень нужны, особенно на сложных и опасных участках», — уверен эксперт.
Урбанист добавил, что трамвай проще сделать беспилотным, чем автобус. Главное условие — хорошо изолировать трамвайные пути от автомобильных дорог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону.