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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Ростовский урбанист рассказал, когда в Ростове будут ездить беспилотные трамваи

Обесчеловечивать рано: урбанист раскрыл, когда в Ростове запустят беспилотные трамваи

20 марта 2024, 07:29
Фото: Pxhere
Ростовский урбанист рассказал, когда в Ростове будут ездить беспилотные трамваи

Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове запустят беспилотные трамваи

В Москве беспилотный трамвай обещают запустить уже во второй половине 2024 года. Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев рассказал, когда такой проект может быть реализован в Ростове-на-Дону.

Артемий Зайцев рассказывает, что первое время даже в Москве беспилотные трамваи будут ездить с водителями-наблюдателями.

«Мне кажется, нам еще очень далеко до реального „бесчеловечного“ общественного транспорта. Технологии надо обкатать и усовершенствовать, потом снова обкатать. Водители нам будут еще очень нужны, особенно на сложных и опасных участках», — уверен эксперт.

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Урбанист добавил, что трамвай проще сделать беспилотным, чем автобус. Главное условие — хорошо изолировать трамвайные пути от автомобильных дорог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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