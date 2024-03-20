Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля

Сообщается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии по стране вырастет до 13455 рублей (+938 рублей), дети-инвалиды и инвалиды с детства смогут получать в среднем 19,95(+1392 рубля) и 20,11 тысяч (+1403 рубля) рублей соответственно. Пенсии военных проиндексируют в среднем на 1269 рублей — они составят более 18,2 тысячи рублей. Ветеранам и инвалидам вследствие военной травмы будут выплачивать почти 56,1 и 40,85 тысячи рублей, в среднем размер выплат увеличится на 1,35-1,42 тысячи рублей.