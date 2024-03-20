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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля

Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля

20 марта 2024, 11:28
Фото: Pxhere
Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля
В Ростовской области и других регионах России размеры социальных пенсий планируют проиндексировать на 7,5% с 1 апреля, об этом сообщили в «Российской газете».

Минтруд России объявил, что уже с 1 апреля социальные пенсии россиян, в том числе жителей Ростовской области, будут увеличены на 7,5%.

Уровень индексации определили, исходя из темпов роста прожиточного минимума для пенсионеров в 2023 году. Так по России этот показатель составлял 12 363 рубля, в 2024 году он вырос до 13,29 тысячи рублей. Эта разница и определила размер индексации, благодаря которой повышения пенсии следует ждать 4,1 миллиона россиян. На индексацию социальных пенсий федеральные власти выделили 37,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в издании сообщили, что пенсии также повысят почти 700 тысячам граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них военные, их близкие, ветераны Великой Отечественной войны, а также «блокадники» и пострадавшие в различных катастрофах.

График выплаты пенсии изменится в Ростовской области в марте
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Сообщается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии по стране вырастет до 13455 рублей (+938 рублей)Сообщается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии по стране вырастет до 13455 рублей (+938 рублей)
Сообщается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии по стране вырастет до 13455 рублей (+938 рублей)
Фото: 1MI

Сообщается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии по стране вырастет до 13455 рублей (+938 рублей), дети-инвалиды и инвалиды с детства смогут получать в среднем 19,95(+1392 рубля) и 20,11 тысяч (+1403 рубля) рублей соответственно. Пенсии военных проиндексируют в среднем на 1269 рублей — они составят более 18,2 тысячи рублей. Ветеранам и инвалидам вследствие военной травмы будут выплачивать почти 56,1 и 40,85 тысячи рублей, в среднем размер выплат увеличится на 1,35-1,42 тысячи рублей.

Обращаем внимание, в Ростовской области суммы могут отличаться от средних показателей по стране, точные размеры пенсий для разных категорий граждан станут известны с 1 апреля.

Ранее дончан предупредили об изменениях графика выплат пенсий, а ростовчане заявили, что считают достойной пенсию от 47,7 тысячи рублей.

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