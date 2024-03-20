После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами

Он описал слияние как ситуацию, «когда один плюс один даст больше, чем два». Новая мера, по его мнению, позволит сохранить уникальные особенности каждого банка, их команды и высокие стандарты обслуживания клиентов. Росбанк, имея богатый опыт работы с корпоративными и частными клиентами, а также международного банкинга, дополнит компетенции Тинькофф. В свою очередь, инновационный подход и розничная клиентская база Тинькофф усилят профиль Росбанка, особенно в области технологий и импортозамещения IT.