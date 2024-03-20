После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Также стало известно, что после интеграции оба банка по-прежнему будут использовать свои названия и права на осуществление финансовой деятельности. Владимир Потанин, президент «Интерроса», также являющегося акционером Росбанка и «ТКС Холдинга», поддержал это решение, отметив его значимость. Об этом информирует Interfax.
Он описал слияние как ситуацию, «когда один плюс один даст больше, чем два». Новая мера, по его мнению, позволит сохранить уникальные особенности каждого банка, их команды и высокие стандарты обслуживания клиентов. Росбанк, имея богатый опыт работы с корпоративными и частными клиентами, а также международного банкинга, дополнит компетенции Тинькофф. В свою очередь, инновационный подход и розничная клиентская база Тинькофф усилят профиль Росбанка, особенно в области технологий и импортозамещения IT.
Это решение было принято после объявления о слиянии банков в универсальную банковскую группу. Участие Тинькофф в сделке будет реализовано через дополнительную эмиссию акций, параметры которой были определены на собрании совета директоров.
Реакция рынка на объединение была благоприятной, что подтверждается ростом акций Росбанка на 12% за прошлую неделю. Стоит добавить, что Росбанк единственный среди частных банков России отмечен высшей оценкой надежности RuAAA от АКРА.
Напомним: в 2022 году «Интеррос» приобрел 35% акций группы Тинькофф. Эту сделку одобрил Центральный банк России.