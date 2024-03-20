Пункт пропуска на границе ЛНР и Ростовской области продадут с аукциона

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Площадь участка составляет 11,3 гектара, категория — земли промышленности и иного специального назначения.
Добавим, что начальная цена пока не определена. Сам лот содержит 23 объекта и 2 участка, но подробности не раскрываются.
На данный момент известно, что земельный участок находится в Миллеровском районе.
В «Росгранстрое» рассказали «Ведомости Юг», что недостроенные объекты, входящие в состав лота, относились ранее к ведению Федеральном таможенной службы. Вместе с тем, строительство завершено не было и новый пункт пропуска Волошино не заработал.
Отмечается, что это территория на границе донского региона и ЛНР. Здесь есть еще один пункт пропуска, но по данным издания, он не действует и его не планируют продавать.
Ранее стало известно, что ростовчанин продает портрет «Ковид нерукотворный» за миллион рублей.