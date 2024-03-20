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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Недостроенный пункт пропуска на границе Ростовской области продадут с аукциона

Пункт пропуска на границе ЛНР и Ростовской области продадут с аукциона

20 марта 2024, 09:14
Фото: donland.ru / для иллюстрации
Недостроенный пункт пропуска на границе Ростовской области продадут с аукциона
В Ростовской области выставили на продажу участок для строительства автомобильного пункта пропуска, говорится в документации «Дом.РФ».

Площадь участка составляет 11,3 гектара, категория — земли промышленности и иного специального назначения.

Добавим, что начальная цена пока не определена. Сам лот содержит 23 объекта и 2 участка, но подробности не раскрываются.

На данный момент известно, что земельный участок находится в Миллеровском районе.

Ростовчанин продает портрет «Ковид нерукотворный» за миллион рублей
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В «Росгранстрое» рассказали «Ведомости Юг», что недостроенные объекты, входящие в состав лота, относились ранее к ведению Федеральном таможенной службы. Вместе с тем, строительство завершено не было и новый пункт пропуска Волошино не заработал.

Отмечается, что это территория на границе донского региона и ЛНР. Здесь есть еще один пункт пропуска, но по данным издания, он не действует и его не планируют продавать.

Ранее стало известно, что ростовчанин продает портрет «Ковид нерукотворный» за миллион рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Продажа#Пункт пропуска#Участок
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