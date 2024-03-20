Ростовчанам рассказали, как выплатить ипотеку за пять лет

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
При получении ипотечного кредита большинство заемщиков стремятся сделать срок кредита больше, в среднем займ оформляют на 25 лет. Тем не менее при таком продолжительном сроке и высоких процентных ставках будет большая переплата.
Лучше всего досрочно погашать ипотеку, чтобы не не растягивать долговую нагрузку на долгие годы. Это позволит закрыть ипотеку в течении трех-пяти лет.
Вносить досрочно деньги имеет право каждый заемщик, в том числе ежемесячно.
Для оформления заявки на досрочное погашение ипотеки необходимо обращаться в день платежа по ипотеке. Если это сделать в другой день, то из суммы досрочного погашения могут вычесть проценты по кредиту.
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