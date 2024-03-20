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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Ростовчанам рассказали, как выплатить ипотеку за 5 лет

Ростовчанам рассказали, как выплатить ипотеку за пять лет

20 марта 2024, 09:17
Фото: pxhere
Ростовчанам рассказали, как выплатить ипотеку за 5 лет
В России, в том числе Ростовской области, есть несколько способов выплатить ипотеку за несколько лет, пишет Newia.ru.

При получении ипотечного кредита большинство заемщиков стремятся сделать срок кредита больше, в среднем займ оформляют на 25 лет. Тем не менее при таком продолжительном сроке и высоких процентных ставках будет большая переплата.

Лучше всего досрочно погашать ипотеку, чтобы не не растягивать долговую нагрузку на долгие годы. Это позволит закрыть ипотеку в течении трех-пяти лет.

Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки
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Вносить досрочно деньги имеет право каждый заемщик, в том числе ежемесячно.

Для оформления заявки на досрочное погашение ипотеки необходимо обращаться в день платежа по ипотеке. Если это сделать в другой день, то из суммы досрочного погашения могут вычесть проценты по кредиту.

Ранее ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Выплата#Досрочное погашение
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