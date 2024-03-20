Ростовчанин продает портрет «Ковид нерукотворный» за миллион рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В начале марта ростовчанин Станислав выставил на продажу картину маслом под названием «Ковид нерукотворный». Полотно выполнено в масле, размер холста 50 на 50 сантиметров.
По словам автора, картину написали в разгар пандемии коронавируса — во время локдауна, события того период нашли отражения в творчестве автора, оценившего свой труд и идею в один миллион рублей.
«Что такое миллион по сравнению с визуализированной вечностью мысли?!», — спросил автор.
Ранее в Ростовской области на продажу выставили пруд с рыбой впечатляющих размеров.