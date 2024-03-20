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Ростовчанин продает портрет COVID-19 маслом за миллион рублей

Ростовчанин продает портрет «Ковид нерукотворный» за миллион рублей

20 марта 2024, 07:05
Фото: авито.ру
Ростовчанин продает портрет COVID-19 маслом за миллион рублей
В Ростове мужчина выставил на продажу картину, посвященную эпидемии коронавируса, оценив полотно в один миллион рублей, сведения об этом появились на площадке объявлений.

В начале марта ростовчанин Станислав выставил на продажу картину маслом под названием «Ковид нерукотворный». Полотно выполнено в масле, размер холста 50 на 50 сантиметров.

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По словам автора, картину написали в разгар пандемии коронавируса — во время локдауна, события того период нашли отражения в творчестве автора, оценившего свой труд и идею в один миллион рублей.

«Что такое миллион по сравнению с визуализированной вечностью мысли?!», — спросил автор.

Ранее в Ростовской области на продажу выставили пруд с рыбой впечатляющих размеров.

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