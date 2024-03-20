Создатели сериала «Неверные» от Wink. ru запустили проект об алкогольной зависимости

«Более 40% россиян отмечают, что в их близком окружении есть человек страдающий алкогольной зависимостью, при этом информации о том, как помочь близким справиться с проблемой или куда самостоятельно обратиться за помощью крайне мало. Тема помощи зависимым нередко бывает табуирована, а зависимые люди часто отвергаются не только обществом, но и близкими, — рассказывает руководитель направления корпоративной социальной ответственности холдинга НМГ Мария Залунина. — Для нас важно чтобы контент на самые сложные социальные темы не только подсвечивал проблему, но и давал зрителю инструменты решения. Мы верим, что этот проект сможет помочь тысячам семей найти ответы на сложные вопросы и найти решения».