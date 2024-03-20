Сразу семь заводов по производству асфальтобетона откроют в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Вопрос открытия заводов обсуждается в том числе и с основными подрядчиками, занимающимися ремонтом дорог в регионе. Планируется, что продукцию семи будущих заводов будут использовать для устранения ям на дорогах области.
Предприятия откроют в Дубовском, Куйбышевском, Орловском, Миллеровском, Сальском районах, а также в Азове и Волгодонске. В регионе также есть еще три действующих завода по производству асфальтобетона.
Для решения проблем с ямами власти пообещали увеличить до 18 количество термос-бункеров (закрытая емкость, предназначенная для транспортировки и хранения горячей асфальтобетонной смеси — прим. ред.).
Чиновники надеются, что эти меры помогут быстрее и эффективнее бороться с ямами на дорогах в регионе.
Также на заседании правительства губернатор предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции. Власти опасаются пробок из-за ям и ремонтных работ на федеральной трассе.