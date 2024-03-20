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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Сразу семь заводов по производству асфальтобетона откроют в Ростовской области

Сразу семь заводов по производству асфальтобетона откроют в Ростовской области

20 марта 2024, 18:04
Фото: 1MI
Сразу семь заводов по производству асфальтобетона откроют в Ростовской области
Ямы на дорогах в Ростовской области помогут латать несколько заводов по производству асфальтобетонных смесей, открытие предприятий обсудили на заседании регионального правительства.

Вопрос открытия заводов обсуждается в том числе и с основными подрядчиками, занимающимися ремонтом дорог в регионе. Планируется, что продукцию семи будущих заводов будут использовать для устранения ям на дорогах области.

Предприятия откроют в Дубовском, Куйбышевском, Орловском, Миллеровском, Сальском районах, а также в Азове и Волгодонске. В регионе также есть еще три действующих завода по производству асфальтобетона.

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Для решения проблем с ямами власти пообещали увеличить до 18 количество термос-бункеров (закрытая емкость, предназначенная для транспортировки и хранения горячей асфальтобетонной смеси — прим. ред.).

Чиновники надеются, что эти меры помогут быстрее и эффективнее бороться с ямами на дорогах в регионе.

Также на заседании правительства губернатор предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции. Власти опасаются пробок из-за ям и ремонтных работ на федеральной трассе.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Дороги#Василий Голубев
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