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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Дорогу в Ростовской области засыпало кошачьим наполнителем

Въезд в Ростов завалило кошачьим наполнителем

20 марта 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
Дорогу в Ростовской области засыпало кошачьим наполнителем

Дорогу засыпало кошачьим наполнителем из-за аварии с фурой на въезде в Ростов

В Ростовской области из-за аварии по дороге рассыпался кошачий наполнитель, сообщает Telegram-канал «Батайск город».

Авария произошла на мосту на дороге между Ростовом и Батайском. По словам очевидцев, на этом участке перевернулась фура, перевозившая кошачий наполнитель. Из-за этого он оказался на проезжей части с интенсивным потоком машин.

Водители предупредили остальных, что дорога сейчас скользкая и стоит быть аккуратнее.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика «ГАЗ 3302»
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Дорогу в Ростовской области засыпало кошачьим наполнителем
Видео: ТГ Батайск Город.

«Пробки уже нет, только что проехал, но машина наверху лежит», — написали очевидцы.

«Хорошо, что грузовик не свалился сверху», — пишут местные жители. Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика «ГАЗ 3302». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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