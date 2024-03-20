Въезд в Ростов завалило кошачьим наполнителем

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Авария произошла на мосту на дороге между Ростовом и Батайском. По словам очевидцев, на этом участке перевернулась фура, перевозившая кошачий наполнитель. Из-за этого он оказался на проезжей части с интенсивным потоком машин.
Водители предупредили остальных, что дорога сейчас скользкая и стоит быть аккуратнее.
«Пробки уже нет, только что проехал, но машина наверху лежит», — написали очевидцы.
«Хорошо, что грузовик не свалился сверху», — пишут местные жители. Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика «ГАЗ 3302». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.