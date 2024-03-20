В Ростове представили список улиц, которые отремонтируют в 2024 году

Планируется обновить больше 33 километров дорог на 27 улицах. В список попали площадь Карла Маркса, улицы Международная и Думенко, улица Таганрогская (отрезок от Малиновского до Авиамоторной), улица Особенная (от дома №2 до Оганова, 118), улица Ченцова (от улицы14-я Линия до улицы 26-я Линия). Также планируется отремонтировать переулок Днепровский (от Каскадной до Вятской), улица Пановой (от Зеленодольской до Образцовой), проспект Чехова (от Лермонтовской до Текучева) и другие.