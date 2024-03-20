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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:39

Обновлять дорожное полотно в этом году планируют на 27 улицах города

В Ростове представили список улиц, которые отремонтируют в 2024 году

20 марта 2024, 15:37
Фото: rostovgazeta.ru
Обновлять дорожное полотно в этом году планируют на 27 улицах города
Обновлять дорожное полотно в этом году планируют на 27 улицах города, рассказали в администрации Ростова.

Власти определили подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в городе в этом году. Сейчас администрация подписывает с исполнителями муниципальные контракты. Сами работы начнутся с 1 апреля.

Траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 млрд рублей в 2024 году
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Планируется обновить больше 33 километров дорог на 27 улицах. В список попали площадь Карла Маркса, улицы Международная и Думенко, улица Таганрогская (отрезок от Малиновского до Авиамоторной), улица Особенная (от дома №2 до Оганова, 118), улица Ченцова (от улицы14-я Линия до улицы 26-я Линия). Также планируется отремонтировать переулок Днепровский (от Каскадной до Вятской), улица Пановой (от Зеленодольской до Образцовой), проспект Чехова (от Лермонтовской до Текучева) и другие.

Ранее сообщалось, что компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 миллиона рублей.

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