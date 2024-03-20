В Ростове работодатели стали массово набирать специалистов по нейросетям

Самые востребованные вакансии в начале 2024 года в Ростовской области, связанные с использованием искусственного интеллекта, включают в себя такие профессии, как специалисты по SMM (социальным медиа), дизайнеры, художники, копирайтеры, редакторы и менеджеры по продажам.