В Ростове работодатели стали массово набирать специалистов по нейросетям

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В прошлом году в Ростовской области было зарегистрировано 260 вакансий, в которых упоминался искусственный интеллект, что превышает показатели 2022 года в 11 раз.
За первые три месяца 2024 года количество таких вакансий уже превысило 60, причем наиболее активные в этом отношении являются компании из сферы информационных технологий, маркетинга, СМИ и образования.
Самые востребованные вакансии в начале 2024 года в Ростовской области, связанные с использованием искусственного интеллекта, включают в себя такие профессии, как специалисты по SMM (социальным медиа), дизайнеры, художники, копирайтеры, редакторы и менеджеры по продажам.
Согласно анализу рынка труда, в 2023 году российские работодатели разместили свыше 13 тысяч вакансий, где упоминались искусственный интеллект или нейронные сети. Этот показатель увеличился в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.
Ранее стало известно, что зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц.