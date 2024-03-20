rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Спрос на специалистов по нейросетям вырос в 11 раз в Ростовской области

В Ростове работодатели стали массово набирать специалистов по нейросетям

20 марта 2024, 07:16
Фото: benzoix/freepik.com
Спрос на специалистов по нейросетям вырос в 11 раз в Ростовской области
В Ростовской области спрос на специалистов по нейросетям за год увеличился и эта тенденция сохраняется, сообщает HH.ру.

В прошлом году в Ростовской области было зарегистрировано 260 вакансий, в которых упоминался искусственный интеллект, что превышает показатели 2022 года в 11 раз.

За первые три месяца 2024 года количество таких вакансий уже превысило 60, причем наиболее активные в этом отношении являются компании из сферы информационных технологий, маркетинга, СМИ и образования.

Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее

Самые востребованные вакансии в начале 2024 года в Ростовской области, связанные с использованием искусственного интеллекта, включают в себя такие профессии, как специалисты по SMM (социальным медиа), дизайнеры, художники, копирайтеры, редакторы и менеджеры по продажам.

Согласно анализу рынка труда, в 2023 году российские работодатели разместили свыше 13 тысяч вакансий, где упоминались искусственный интеллект или нейронные сети. Этот показатель увеличился в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяцЗарплаты медсестер в Ростове-на-Дону выросли до 95 тысячСочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Искусственный интеллект#Вакансии
Подпишитесь
«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды
Сегодня, 05:03
Два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:22
Железная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 году
Вчера, 18:01
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров
Вчера, 17:03
Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину
Вчера, 15:59
ГК «Альянс» показала благоустройство внутреннего двора в доме-резиденции «Собрание»
Сегодня, 06:57
"